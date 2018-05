Empate entre Sporting e Benfica entrega o título ao FC Porto

RTP Comentários 05 Mai, 2018, 22:32 / atualizado em 05 Mai, 2018, 23:38 | 1.ª Liga

É o 28º título de campeão nacional de futebol para o FC Porto, cinco anos depois da última vitória na I Liga. Os dragões podem festejar a conquista do campeonato, ainda antes do jogo de domingo frente ao Feirense, uma vez que é matematicamente impossível aos restantes clubes ascender ao segundo lugar.



A festa dos jogadores do FC Porto começou logo no hotel, mal soou o apito final em Alvalade.





A equipa de Sérgio Conceição estava apenas à distância de um ponto de garantir o campeonato, em caso de vitória de uma das equipas. No entanto, com o empate de hoje, nem Sporting nem Benfica – que contam com 78 pontos - conseguiriam alcançar a pontuação do FC Porto (neste momento com 82 pontos), numa altura que falta jogar apenas um jogo às formações lisboetas, ou seja, em que apenas podem conquistar mais três pontos.Mesmo que as equipas acabassem o campeonato com a mesma pontuação, o FC Porto venceria no confronto direto, uma vez que venceu tanto Benfica como Sporting no decorrer na I Liga.Com o título já garantido, os dragões podem ainda igualar o recorde absoluto de 88 pontos numa temporada, o mesmo número alcançado pelo Benfica na época 2015/16.Ao conquistar o título de campeões nacionais, os portistas acabam com a maior “seca” de títulos desde o início dos anos 80, quando estiveram cinco épocas sem vencer qualquer campeonato.