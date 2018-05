A equipa de Sérgio Conceição sagrou-se campeã nacional com o empate sem golos em Alvalade. Sporting e Benfica não conseguiram concretizar no dérbi deste sábado e carimbaram a festa azul e branca. Na luta pela segundo lugar e com um encontro ainda por jogar, a equipa leonina tem neste momento vantagem sobre as águias no confronto direto em relação ao Benfica. De recordar que o segundo lugar da tabela dá acesso direto à Liga dos Campeões.