Farense e Boavista abrem jornada à procura de pontos

As duas formações jogam a partir das 20h15, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Iancu Vasilica, sendo que o Farense, em 13.º lugar, com 27 pontos, está a atravessar a pior fase da temporada, com nove encontros seguidos sem vencer no campeonato, quatro dos quais em casa.Já o Boavista, 10.º colocado, com 29 pontos, alcançou apenas um triunfo nas últimas seis partidas, podendo, em caso de vitória em Faro, subir provisoriamente ao oitavo posto.





Do lado dos "leões" de Faro, o treinador José Mota já sabe que não poderá contar com Facundo Cáseres. O médio, que até tem somado muitos minutos nos últimos tempos, viu cartão vermelho no último encontro diante do Arouca e vai ficar de fora. Mohamed Belloumi pode ser o escolhido para voltar ao onze inicial, obrigando Fabrício Isidoro a passar para uma zona mais central do terreno.





O treinador do Farense, no lançamento da partida, sublinhou que é fulcral estar tranquilo: "Sabemos que temos tido algumas dificuldades, tal como todos os clubes que estão imbuídos de conseguir pontos. É importante estarmos tranquilos e percebermos a importância do jogo".





O Boavista vai ter uma viagem de 550km (!) até ao São Luís, palco do jogo.





Salvador Agra, umas das peças-chave do xadrez de Ricardo Paiva, viu a quinta cartolina amarela na disputa frente ao Rio Ave, representando uma baixa de peso nas opções das panteras.





Os "axadrezados" têm sentido a falta da eficácia de Róbert Bozenik. O avançado esloveno não marca há seis jogos, estando, claramente, em baixa de forma.





Naantevisão da partida o técnico forasteiro, Ricardo Paiva, olhou para a ausência de Miguel Reisinho e Salvador Agra com alguma naturalidade: "A ausência de uns é a oportunidade de outros".