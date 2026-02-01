Farioli quer foco no Casa Pia antes de pensar no `clássico` com o Sporting

Numa altura em que os 'dragões' lideram o campeonato com sete pontos para os 'leões', uma vitória em Rio Maior, na segunda-feira, permitiria, pelo menos, manter uma vantagem significativa antes da receção ao rival. O italiano, porém, rejeita olhar além do jogo com os casapianos.



"Percebo que, da perceção exterior, estejam todos a olhar para 09 de fevereiro [data do clássico], mas o nosso grande passo tem de ser o dia 02 [na segunda-feira], porque o Casa Pia será um adversário difícil, num relvado também difícil, e eles jogarão todas as suas cartas. É aí que está a nossa atenção", sublinhou, em conferência de imprensa de antevisão.



O Estádio Municipal de Rio Maior, palco do encontro, foi danificado pelo mau tempo, mas aprovado em vistoria pelas entidades competentes, com o treinador portista a relativizar a situação face ao contexto geral de destruição pela passagem da depressão Kristin por Portugal continental.



"O campo muito provavelmente não estará nas melhores condições, mas há muito mais além do relvado. O que o país tem vivido nos últimos dias é algo que nos tem deixado a todos preocupados. (...) Mesmo que o relvado não esteja ideal, não será um problema que se possa comparar com o resto", disse o treinador.



A recente alteração técnica no comando dos 'gansos', com a entrada do treinador Álvaro Pacheco, a quem Farioli deixa elogios, obrigou a equipa técnica portista a trabalhos redobrados.



"Passámos muito tempo a preparar o Casa Pia, que mudou recentemente de treinador. Só fez dois jogos, mas também recuámos ao fantástico trabalho que fez no Vizela e a alguns mais recentes no Vitória de Guimarães e no Brasil", reconheceu.



Sobre o mercado de transferências, o técnico destacou a contratação, por empréstimo, de Terem Moffi, ao Nice, sublinhando o trabalho que a estrutura do clube tem desenvolvido para melhorar a equipa e "priorizar o lado desportivo".



"O Terem [Moffi] é um jogador que conheço bastante bem, que recentemente jogou contra nós na Liga Europa pelo Nice. Pode acrescentar algumas características à equipa, tem algumas semelhanças com o Samu. Mas dá alguma variabilidade e pode jogar no flanco. É bom ter mais um jogador na frente, tendo em conta os próximos meses e as competições em que estamos inseridos", analisou.



Quando questionado sobre a eventual chegada do médio Seko Fofana, do Rennes, admitiu que ainda espera mexidas no plantel: "Não nego que provavelmente haverá mais duas movimentações, com o jogador a entrar e outro a sair".



Por fim, na sequência de uma jornada europeia positiva para os quatro clubes lusos que a disputaram, o treinador voltou a enaltecer os rivais, no que considera ter sido uma importante prova de valor do campeonato português.



"Antes de vir para cá, sabia que era uma Liga muito competitivo. Fizemos o nosso trabalho de casa para estarmos cientes do contexto. Na realidade, encontrámos tudo o que esperávamos, com competidores muito fortes. Duas equipas que estão muito bem na Liga dos Campeões e duas que se qualificaram no top-8 da Liga Europa", concluiu.



O líder da I Liga, FC Porto, com 55 pontos, desloca-se ao Estádio Municipal de Rio Maior para defrontar o Casa Pia, 16.º, com 15, na segunda-feira, a partir das 20:45, sob arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.

