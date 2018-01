FC Porto intenso e pressionante empata com o Moreirense

Inês Geraldo - RTP 30 Jan, 2018, 23:08 | 1.ª Liga

Depois de ver o Benfica soçobrar no Restelo, o FC Porto entrou em campo com a noção que podia deixar o adversário para trás na classificação com um triunfo. Numa primeira parte disputada mas nem sempre bem jogada, o primeiro sinal de perigo veio de Filipe.



O brasileiro aproveitou um pontapé de canto para cabecear para defesa de Jhonatan. Com o FC Porto a tentar penetrar na área do Moreirense, a equipa de Moreira de Cónegos tentava sair para o ataque surpreendendo o adversário.





FC Porto pressiona na procura pelo golo

Arsénio ainda conseguiu ganhar, por duas vezes, o esférico na área portista mas Felipe barrou as tentativas de remate. Aos 23 minutos, Aboubakar tentou o golo mas rematou às malhas laterais.Nos últimos dez minutos da primeira parte, o FC Porto dispôs de três ocasiões para marcar. Primeiro por Paulinho, com um remate por cima da baliza, e depois numa jogada estudada num livre direto de Alex Telles que isolou Brahimi. O argelino falhou o remate.Perto dos 45, foi Óliver a ter uma boa oportunidade para alvejar a baliza do Moreirense mas Jhonatan impôs-se ao pontapé.Com um FC Porto a pressionar para chegar ao golo, Alex Telles teve nova oportunidade para fazer estragos. Num livre direto frontal , o brasileiro rematou com conta, peso e medida e o esférico embateu com violência na trave.A bola sobrou para Felipe, que de baliza aberta, é surpreendido com um corte acrobático de Rúben Lima.Aos 67 minutos, Felipe voltou a estar em evidência com um cabeceamento que saiu ao lado da baliza de Jhonatan. Na sequência do lance, o guardião cónego choca com o defesa portista, que fica a pedir grande penalidade.E dois minutos mais tarde, Soares, que entrou para o lugar do estreante Paulinho, fugiu à marcação e cabeceou por cima da baliza do Moreirense, após cruzamento de Brahimi.Sem dar espaço ao Moreirense para sair com a bola jogável, o FC Porto voltou a causar perigo, novamente por Soares. Após cruzamento de Marega, o brasileiro cabeceou ao lado.Os últimos minutos da partida tiveram várias paragens, com os jogadores do Moreirense a tentarem retardar a chegada do esférico à sua área e com o FC Porto com pressa para marcar. Em mais uma tentativa, osvoltaram a tentar colocar a bola nos avançados, com Soares a cabecear e a não acertar com os postes de Jhonatan.Os cinco minutos de descontos dados por Fábio Veríssimo começaram com a expulsão de Boubacar. O FC Porto ainda festejou, quando Waris marcou um golo no fim dos descontos. No entanto, o ganês estava em fora-de-jogo e o tento acabou por ser anulado.Com este resultado, o FC Porto não consegue capitalizar sobre o empate do Benfica no Restelo e fica com mais dois pontos que os tetracampeões e o Sporting, que ainda joga esta quarta-feira com o Vitória de Guimarães.