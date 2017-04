FC Porto persegue título em Braga

RTP 15 Abr, 2017, 10:59 / atualizado em 15 Abr, 2017, 14:40 | 1.ª Liga

A equipa portuense ficou mais pressionada para a sempre difícil deslocação ao recinto minhoto depois de o rival lisboeta se ter imposto na sexta-feira na receção ao Marítimo, por 3-0, aumentando para quatro pontos a vantagem na liderança do campeonato.



A vitória no reduto do quarto classificado permitirá ao FC Porto inverter os papéis e colocar sob pressão o tricampeão - que procura conquistar um inédito quarto título consecutivo - para o dérbi com o Sporting, no estádio José Alvalade, na próxima ronda.





e consolidaram a terceira posição, estão fora do alcance dos bracarenses, mais preocupados com o rival Vitória de Guimarães, que tem os mesmos pontos e defronta hoje o Desportivo de Chaves, ainda a sonhar com um lugar europeu.O lanterna-vermelha Tondela recebe o Rio Ave, sétimo classificado, ainda com perspetivas de terminar nos lugares de acesso às provas continentais, na certeza de que, qualquer que seja a conjugação de resultados, não será ainda neste fim de semana que verá decretada a despromoção à II Liga.