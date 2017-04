O Benfica não tremeu a aplicou três tiros sem resposta ao Marítimo, uma vitória folgada em jogo da 29ª jornada da I Liga de futebol disputado na Estádio da Luz. Os "encarnados" inauguraram o marcador através de um autogolo de Luís Martins, aos 34 minutos, Jonas dilatou o marcador, aos 36 e aos 45+1, bisando na partida. Com este resultado, os comandados de Rui Vitória consolidam a liderança com mais 4 pontos do que o FC Porto que sábado desloca-se ao campo do Sporting de Braga. O Marítimo mantém a sexta posição, que deverá dar acesso à Liga Europa, com 44 pontos, mais cinco do que o Rio Ave, que joga com o lanterna-vermelha Tondela.