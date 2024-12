FC Porto tenta regressar às vitórias frente ao Casa Pia

Os "dragões", que somaram três derrotas e um empate nos últimos jogos que disputaram, entre eles uma goleada frente ao Benfica (4-1) para o campeonato, entram em campo no terceiro posto, com 27 pontos, a seis do Sporting, que perdeu com o Santa Clara (1-0), e a um do Benfica, que venceu o Arouca (2-0).A formação lisboeta somou uma vitória e dois empates nos últimos três jogos e está em 10.º lugar no campeonato, com 13 pontos.





A margem de manobra de Vítor Bruno, que não pode contar com o castigado Alan Varela, é curta, apesar de o presidente André Villas-Boas já fez questão de defender o técnico em público.





Com um arranque nada famoso, há um dado que salta à vista na antecâmara desta partida: em caso de vitória nesta segunda-feira, o FC Porto fica a três pontos do líder Sporting. Sendo certo que o conjunto portista aspira sempre ao primeiro lugar, este cenário não pode ser considerado mau face aos recentes resultados da equipa.





Olhando para os últimos jogos, os adversários criaram muito pouco contra nós, sem ser por erros individuais. Isso mostra-me que os jogadores estão a querer fazer as coisas bem feitas. Se vamos ser implacáveis no erro? Não, porque não sou assim. Sou otimista e tenho recebido sinais muito bons no treino, trabalho e investimento diário. Não é de um dia para o outro. Requer tempo, mesmo que aqui o tempo não exista. É um adversário perigoso, mas queremos ir muito para o que é nosso", sublinhou. Na antevisão do encontro, Vítor Bruno vincou a necessidade de ser dado tempo à sua equipa: "", sublinhou.





Sabemos que o FC Porto não está a viver uma fase positiva. Sei o oxigénio que eles estão a respirar neste momento. Lá, até as paredes tremem. Vamos focar-nos em nós. Independentemente dos registos com o FC Porto vamos querer vencer. O primeiro princípio será acreditar. Temos a audácia de dizer que queremos ir ao Dragão vencer". Nos casapianos, depois de um início de temporada complicado (três derrotas nos três primeiros jogos de 2024/25), o Casa Pia perdeu apenas um dos últimos dez jogos que disputou. Em estreia no principal escalão do futebol português, João Pereira não tem sentido o peso da responsabilidade e vai guiando os gansos por águas tranquilas. Antes do encontro, o técnico não escondeu a ambição com que encara o mesmo: "".





No registo histórico, o FC Porto leva clara vantagem, isto na medida em que houve oito triunfos dos dragões e um empate nos nove jogos disputados entre as duas formações até aqui.