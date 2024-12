Fran Navarro integra boletim clínico do FC Porto, Grujic e Deniz Gül recuperados

Na véspera da receção ao Casa Pia, da 12.ª jornada da I Liga, o avançado Fran Navarro desfalcou os trabalhos do conjunto treinado por Vítor Bruno, que continua com o defesa-central espanhol Iván Marcano limitado a treino integrado condicionado e na reta final da recuperação a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

De saída do boletim clínico estão o médio defensivo sérvio Marko Grujic, que tinha sofrido uma inflamação no calcanhar direito em finais de outubro, e o ponta de lança Deniz Gül, afetado por problemas físicos na coxa direita há mais de duas semanas, quando se estreava em convocatórias da seleção principal da Turquia.

Além de Marcano e Fran Navarro, Vítor Bruno não poderá contar frente ao Casa Pia com o médio defensivo argentino Alan Varela, que está suspenso, após ter atingido o quinto cartão amarelo na prova na goleada sofrida na Luz frente ao Benfica (4-1), na 11.ª ronda.

O FC Porto, segundo classificado, com 27 pontos, recebe o Casa Pia, 10.º, com 13, na segunda-feira, às 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, no encontro de encerramento da 12.ª jornada da I Liga, sob arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.