Francisco Ramos quer afirmar-se no Vitória de Guimarães

Lusa 11 Jul, 2017, 16:03 | 1.ª Liga

O futebolista, de 22 anos, que se transferiu para Guimarães no presente defeso, após três épocas na equipa B do FC Porto, mostrou-se "confiante" em "agarrar uma oportunidade" para ajudar os vitorianos a ficarem novamente no topo da tabela - foram quartos na época passada -, na "primeira experiência na I Liga", pelo menos como opção regular, após se ter estreado pelos ‘dragões', na época 2015/16.



"O Vitória tem como objetivo lutar pelos lugares cimeiros e não fazer uma época boa e uma época má. Pessoalmente, espero afirmar-me e mostrar o meu valor. Vou fazer tudo ao meu alcance para que o Vitória lute lá por cima e faça o melhor no campeonato", disse em Ofir, concelho de Esposende, onde o clube vai estagiar até domingo.



Francisco Ramos, dos três reforços já confirmados pelos minhotos, além do médio Rúben Oliveira (ex-Feirense) e do avançado Oscar Estupiñán (ex-Once Caldas, Colômbia), salientou que o Vitória lhe vai permitir "jogar ao mais alto nível do futebol", seja em Portugal, onde o clube procura uma "época tão boa ou melhor do que no ano passado", seja na Liga Europa.



O jogador, que falhou a primeira semana de trabalho por ter cumprido um período de férias, na sequência da presença no Europeu de sub-21, na Polónia, fez ainda uma primeira antevisão à Supertaça, o primeiro jogo oficial da época vitoriana, frente ao Benfica, a 05 de agosto, tendo prometido que o grupo vai-se preparar para "lutar pelo troféu", quando "chegar a altura".



"É um jogo. Tudo pode acontecer. Temos qualidade para lutar pelo troféu. É o que vamos fazer. Se acontecer, ficarei muito feliz, porque também é contra uma equipa especial", adiantou.



O futebolista mostrou-se também "ansioso" por conhecer o técnico Pedro Martins, que está ausente do estágio, devido a uma virose, tendo considerado que, pelo ‘feedback' que recebeu do plantel, o timoneiro é uma "mais-valia" para a "estrutura" do Vitória, que, a seu ver, é "forte".



Questionado sobre a falta de oportunidades na equipa principal do FC Porto, Francisco Ramos respondeu que, depois de "anos especiais" num "grande clube", vai lutar para "fazer o melhor" para seguir a carreira, possa voltar ao Dragão ou não.



Internacional luso pelas seleções jovens, o médio deixou ainda uma "mensagem de força" à seleção sub-19, que está a disputar o europeu da Geórgia, e vai defrontar a Holanda, na quarta-feira, em jogo das meias-finais.



O Vitória de Guimarães realiza os próximos jogos de pré-época na quarta-feira, ante o Vila Chã, equipa do concelho de Esposende que joga nos escalões da Associação de Futebol de Braga, e, no sábado, ante o Portimonense, da I Liga, no torneio da Póvoa de Varzim, que conta ainda com Belenenses, também da I Liga, e o anfitrião Varzim, da II.