Golo de Gelson Martins salva Sporting nos descontos

Inês Geraldo - RTP Comentários 26 Fev, 2018, 23:24 | 1.ª Liga

A partida começou com um Moreirense pressionante a tentar chegar à baliza de Rui Patrício. Com o passar dos primeiros minutos, o Sporting ganhou o domínio da partida e teve em Bruno Fernandes a primeira ocasião de perigo.



O remate do internacional português passou por cima da baliza adversária.



Seguiram-se pontapés perigosos de Battaglia, Bryan Ruiz e Bruno Fernandes, com o internacional português a falhar na cara do golo, frente ao Jhonatan, passava o minuto 40 em Alvalade. A primeira parte terminou com André Pinto a corresponder a um cruzamento de Bryan Ruiz mas a falhar os postes da baliza dos cónegos.

Jogo partido, Gelson dá três pontos ao Leão

Na segunda metade, a equipa de Petit voltou a entrar com vontade marcar, algo que conseguiu, por intermédio de Bilel Aouacheria. No entanto, após consultar o VAR, Tiago Martins anulou o golo do Moreirense.



Logo de seguida, André Micael testou os reflexos de Rui Patrício, que fez uma grande defesa a responder a cabeceamento do capitão da equipa de Moreira de Cónegos.



Seguiu-se mais uma investida de Gelson Martins, um dos mais ofensivos dos Leões, que depois de boa iniciativa individual, rematou para grande defesa de Jhonatan. À meia-hora de jogo, Tiago Martins mostra o segundo amarelo a Petrovic, por suposta falta sobre Zizo.





Foto: Tiago Martins expulsou Petrovic - António Cotrim - Lusa



Na repetição, fica a ideia que o sérvio não toca no adversário. Altura crucial do encontro em que a partida fica muito partida, com poucas oportunidades de golo para ambas as equipas. O único lance de destaque é um cruzamento largo de Acuña que Jhonatan defende com dificuldade para canto.



Até que surge o grande momento do jogo. Já com Rafael Leão em campo, o prodígio dos Leões encontrou Gelson Martins no ataque. Já dentro da grande área do Moreirense, o internacional português rematou de trivela, o esférico embateu em André Micael e traiu o guardião cónego, que sofre o primeiro e único golo da noite.



Com um Estádio de Alvalade em ebulição surge mais um momento polémico. Gelson tira a camisola nos festejos para dedicar o golo marcado ao antigo colega de equipa Rúben Semedo e vê o segundo amarelo na partida, acabando expulso, algo que impede o extremo de estar presente no jogo de sexta-feira com o FC Porto.



Com este triunfo, o Sporting volta a colar-se ao Benfica na classificação e continua a cinco pontos do FC Porto. Na sexta-feira, os Leões visitam a equipa de Sérgio Conceição, num jogo que pode tornar-se de grandes decisões para as duas equipas no campeonato.