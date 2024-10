João Pereira acredita que Casa Pia pode ser primeira equipa a travar Sporting

"O Sporting está imbatível no campeonato e isso faz com que a exigência interna seja ainda maior, em termos de plano de jogo, entrega, compromisso, resiliência e a ter de nos transcendermos para conseguir ganhar a uma equipa que está imbatível. Isso faz com que esta equipa técnica tenha de dormir muito menos para conseguirmos vencer este jogo. O Sporting tem um estilo de jogo bem vincado, mas o objetivo é nós sermos a primeira equipa a tirar pontos ao Sporting esta temporada", manifestou o treinador.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, João Pereira foi reforçando a ideia em cada resposta, mas também recordou que o Casa Pia vive atualmente uma série de quatro duelos sem derrotas, a segunda melhor sequência desde que ascendeu à I Liga.

"A mentalidade tem de ser muito clara. Temos de acreditar, não há equipas imbatíveis e o Sporting, vitória atrás de vitória, está mais perto de perder pontos. Poderá chegar a oportunidade de conseguir pontos. Vêm de uma viagem desgastante em termos físicos e têm algumas baixas, enquanto o Casa Pia está a viver um bom momento e a crescer semana após semana. A positividade e a crença são muito grandes, tudo é possível e acreditamos muito no nosso trabalho, pois o grupo está cada vez mais forte", apontou.

João Pereira desvalorizou as muitas ausências por lesão que Rúben Amorim revelou ter para esta partida, sobretudo no setor defensivo, ficando de fora St. Juste, Diomande e Matheus Reis, com Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio em dúvida até à hora do jogo, para além de Pedro Gonçalves e Marcus Edwards, que vão limitar as opções atacantes.

"O Sporting tem muita variabilidade e é por isso que está onde está. É preciso tempo para que as equipas tenham essa variabilidade, é preciso acreditar muito nos líderes do processo e, felizmente, também tenho essa confiança e é por isso que ainda estou aqui hoje. Estamos muito alinhados, acreditamos no que estamos a fazer e, na fase em que estamos, temos a ambição de retirar pontos ao Sporting", frisou o jovem técnico.

De estratégia delineada para procurar contrariar o favoritismo do Sporting, o treinador salientou que espera um jogo "taticamente muito rico" entre as duas turmas lisboetas.

"Somos uma equipa que ainda tem muito para desenvolver, mas que está a fazer um excelente trabalho. O Casa Pia poderá ter nuances diferentes e poderá ser uma partida rica em termos táticos. Temos de ter espírito de sacrifício e muita frieza na criação de oportunidades, estamos fortes nesse aspeto. O Sporting poderá ter alguma dificuldade na bola parada, com todas as mexidas que terá de realizar. Temos de ser inteligentes e maduros na forma como gerimos o jogo, mas vamos entrar com muita crença", atirou.

O defesa Duplexe Tchamba e os avançados Henrique Pereira, Kiki Silva e Clau Mendes são ausências confirmadas do lado dos `gansos`, devido a lesão, ao passo que o central José Fonte se encontra em dúvida para o reencontro com o clube onde fez a formação.

O Casa Pia, nono colocado, com oito pontos, visita no sábado o líder Sporting, com 21, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida da oitava jornada da I Liga, que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

