Lito Vidigal diz que Aves tem pouca probabilidade de vencer Benfica

Lusa 20 Out, 2017, 15:30 / atualizado em 20 Out, 2017, 15:33 | 1.ª Liga

O técnico garantiu, em conferência de antevisão do jogo com os ‘encarnados', no próximo domingo, que tem consciência das dificuldades que a sua equipa vai encontrar desvalorizando, ainda assim, o momento "menos bom" que o Benfica atravessa e que tentará contrariar a estatística.



"A melhor altura para jogar com o Benfica é esta e é agora que temos que estar preparados. Sempre costumo dizer que jogando contra clubes com a dimensão do Benfica, com a qualidade dos seus jogadores, temos 4 ou 5% de possibilidades de ganhar. Desta vez e porque estamos a ganhar há 15 dias se calhar até passam para 2%”, referiu Lito Vidigal.



Consciente que tem uma pequena percentagem de hipóteses, Lito Vidigal de que é a ela que se têm que agarrar.



“É dentro dessa percentagem que temos que lutar para ganhar. Temos uma pequena percentagem, mas é nisso que temos que nos apoiar. Sou realista. Mas ninguém me tira a ambição de podermos ganhar", justificou.



Sobre o atual momento do Benfica, Lito Vidigal desvalorizou por completo os resultados do clube tetracampeão – que é terceiro na Liga - e enalteceu a grande qualidade do grupo lisboeta reiterando, no entanto, o objetivo do Aves para este jogo.



"O Benfica é um clube grande. As diferenças entre o Aves e o Benfica são muito grandes. Maiores do que as diferenças entre o Benfica e o Manchester. É um clube grande, com jogadores com muita qualidade e a qualquer momento podem virar essa situação. Se pensarmos num Benfica frágil estamos a cometer um enorme erro. Se no domingo jogarmos em função do que estamos a trabalhar já me sinto um treinador feliz", afirmou.



O facto de o regresso à I Liga ser com o Benfica é algo natural não considerando isso "um jogo especial" reforçando, mais uma vez, que a principal intenção do grupo de Vila das Aves é a conquista dos pontos.



Lito Vidigal assumiu o comando do Aves em 02 de outubro, substituindo Ricardo Soares, e será o seu primeiro jogo para a I Liga após assumir funções, apesar de já ter estado no banco na vitória na Taça de Portugal, em 15 de outubro, diante do Vila Real (1-0).



O Desportivo das Aves, na 16.ª posição, um lugar a cima da linha de água, com seis pontos, recebe o Benfica, 3.º classificado, com 17, em jogo a realizar no domingo em Vila das Aves (18h00), com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação do Algarve.