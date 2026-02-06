Luis Suárez "destroçado" com lesão de Antoine Baroan

O incidente ocorreu nos instantes finais da partida (minuto 90+6), quando um lance infeliz entre os dois jogadores resultou numa fratura na perna do avançado francês do AFS. Em declarações posteriores, Suárez afirmou sentir-se "destroçado" pelo sucedido, sublinhando que nunca houve intenção de magoar o colega de profissão.



Publicamente, esta sexta-feira, o avançado colombiano dos leões recorreu às redes sociais para lamentar o sucedido. "Sinto profundamente a lesão de Baroan, foi um momento difícil que me deixou destroçado. Desejo-lhe toda a força do Mundo para a sua recuperação", confessou.



Também esta sexta-feira, o próprio atleta dos avenses, que estava em estreia pelo clube depois de ter chegado por empréstimo do Rapid Bucareste, fez questão de abordar a situação. Já no hospital, o gaulês expressou-se através das redes sociais. "Pessoal, está tudo bem. Estou em boas mãos no hospital", assumiu.