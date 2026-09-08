Marco Silva assegura que Schjelderup está "feliz da vida" no Benfica

"Posso garantir que está feliz da vida. Quer jogar mais, mas está feliz. Vejo-o com um sorriso na cara. Quem entra como ele entrou no último jogo, só pode ser um jogador feliz", atirou o técnico dos 'encarnados', em conferência de impressa, no Seixal.



O papel do internacional norueguês nesta época, onde já participou em nove jogos, mas só foi titular na visita ao Hearts, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, foi o 'prato forte' da antevisão da visita ao Moreirense, da I Liga.



Marco frisou que o próprio Schjelderup "sabe bem" que "não estava num grande momento quando chegou" ao Benfica, após ter feito "um grande Mundial, muitas vezes, também a vir do banco e a ser decisivo", mas não hesitou em apontar o que espera do seu jogador.



"Não o demonstrando nas minhas decisões até hoje, eu sei, para mim é um titular desta equipa do Benfica, claramente. E ele tem que lutar pelo seu espaço, como todos os outros, e (estou) muito satisfeito com o impacto que teve no jogo (contra o Marítimo)", vincou.



Para além de Schjelderup, também Aursnes está "finalmente a treinar de forma consistente" e, revelou o técnico, só não foi a jogo no Funchal porque, "pelo estado em que estava o relvado", optou por "não correr grandes riscos com ele".



"A partir de agora está mais (do) que pronto para ajudar a equipa e ir para o seu nível. E com o Fredrik ao seu melhor nível, nós seremos sempre mais fortes", exultou Silva.



O polivalente até pode jogar como lateral-direito, o que "já fez variadíssimas vezes", mas Marco Silva foi taxativo ao afirmar que conta com o norueguês "claramente mais para uma zona intermédia" do terreno.



E, sem avançar quem irá jogar nessa posição em vez de Bah, que se lesionou no Funchal, reconheceu que o jovem Banjaqui, de 18 anos, é "a única solução de raiz" de que dispõe para a visita ao Moreirense.



"Como vocês já calculavam, eu não ia desvendar (quem vai jogar como lateral-direito), mas essa é a posição de raiz do Banjaqui, um jovem que nós temos confiança e, se tiver a oportunidade, é o momento dele expressar o seu futebol. Quando menos se espera, a oportunidade está lá e temos de mostrar presença", incentivou o treinador 'encarnado'.



O Benfica visita o Moreirense na quarta-feira, em jogo em atraso da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:45, no Parque Desportivo Comendador Joaquim Almeida de Freitas, em Moreira de Cónegos, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).



O encontro, referente à terceira jornada, serve para as águias acertarem calendário e tentarem igualar o Sporting, na segunda posição do campeonato, a dois pontos do FC Porto, e insere-se num ciclo em que o Benfica disputa quatro jogos em apenas 11 dias, entre as vistas ao Marítimo, para a I Liga, e ao AC Milan, para a Liga Europa.



"É um jogo que temos em atraso por opção nossa. Decidimos não ter um jogo no meio do 'play-off' (da Liga Europa). Vamos tê-lo numa fase importante, também, com muitos jogos, mas é o que é. Depois deste, iremos analisar, ver os jogadores, jogo a jogo, como estamos em termos de fadiga e tomar as melhores opções para o jogo seguinte", desvalorizou Marco Silva.



O Moreirense, orientado por Vasco Botelho da Costa, segue em 13.º lugar no campeonato, com quatro pontos em quatro jogos, e vem de uma derrota na visita ao FC Porto (2-1).



