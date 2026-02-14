Margarido rejeita ideia de FC Porto fragilizado na visita à Madeira

"O facto de o FC Porto vir de dois resultados menos bons não espelha aquilo que tem sido a época até agora. São a equipa mais forte do campeonato e a classificação comprova-o. Portanto, não acredito que venham fragilizados", referiu o 'timoneiro' dos madeirenses, em antevisão ao encontro de domingo, marcado para as 15:30.



Na última temporada, o Nacional venceu na receção ao FC Porto (2-0), na altura orientado por Vítor Bruno, mas Margarido salientou que esse jogo é passado e 'atirou' o favoritismo para o lado dos 'dragões'.



"Sabemos das nossas capacidades, das nossas mais-valias e acreditamos que podemos tirar daqui um resultado positivo, porém, o favoritismo nunca pode fugir para o nosso lado", referiu.



Lucas França, Ulisses Rocha, Ivanildo Fernandes, João Aurélio e Filipe Soares continuam a recuperar de lesão, junto do departamento clínico, e devem falhar o duelo com o conjunto portista.



Por sua vez, Léo Santos viu o quinto amarelo na última ronda e também vai desfalcar a equipa, assim como Gabriel Veron, emprestado pelo FC Porto ao emblema insular.



Nesse sentido, o técnico, de 37 anos, confirmou alterações no 'onze' inicial, relativamente ao último jogo, diante do Casa Pia (0-0), porém, a "matriz de jogo" será a mesma que a equipa tem apresentado desde o início do campeonato.



"Vamos manter os nossos princípios e tentar colocá-los em prática. Obviamente, sabemos que, em certos momentos, isso não será possível, mas vamos ter a capacidade de sofrer, quando assim o jogo ditar", notou.



Nos 'azuis e brancos', a principal novidade prende-se com o regresso às opções de William Gomes, após o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) aceitar a providência cautelar do FC Porto para suspender o castigo do futebolista brasileiro.



Ainda assim, Francesco Farioli também não tem o plantel na máxima força, algo que também dificultou a preparação do Nacional, pela dificuldade em prever a equipa apresentada pelo técnico italiano.



"São algumas dúvidas que tivemos durante a semana, naquilo que concerne à preparação. Mas colocamos vários cenários, pusemos vários planos em prática e os jogadores interpretaram-nos muito bem", confidenciou Margarido.



O Nacional, 13.° classificado, com 21 pontos, recebe no domingo o FC Porto, líder da competição, com 56, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.



