Moreirense-Vizela: duelo entre tranquilos e aflitos

A equipa de Vizela ocupa a última posição, com 22 pontos, e pode ver confirmada a sua descida se perder em Moreira de Cónegos, uma vez que, em caso de igualdade pontual final com Portimonense e Desportivo de Chaves, as únicas duas equipas que ainda pode ultrapassar na classificação, perde no desempate com ambas.Do outro lado, o Moreirense, a realizar uma época notável, tem a sua situação praticamente definida, com o quinto lugar, ocupado pelo Vitória de Guimarães, já a inatingíveis 14 pontos, lutando apenas com o Arouca pela sexta posição.





Com muitas baixas para cada um dos lados, quer Rui Borges quer Rubén de la Barrera não optarão por rodar muito nas escolhas dos onzes iniciais.





O foco dos "cónegos" é, certamente, angariar o máximo de pontos nesta caminhada. Jeremy Antonisse, André Luís e Marcelo são os jogadores da equipa da casa que se encontram em risco de não disputar a próxima jornada, caso virem cartão amarelo, mas Rui Borges não deverá poupar esforços.