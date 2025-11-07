1.ª Liga
Números e Curiosidades da jornada 11 da I Liga
O encontro mais histórico da jornada é o 15.º dérbi minhoto entre o Sporting de Braga e o Moreirense.
O que vai acontecer nesta 11ª jornada
- A estreia de Alexandre Santana como treinador na I liga (treinador interino no Casa Pia);
- O encontro mais histórico da jornada, o 15.º dérbi minhoto em Braga entre o SC Braga e o Moreirense;
- O 13.º confronto no Minho entre o Famalicão e o FC Porto;
- O 10.º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Sporting;
- O 10.º confronto na Amadora entre o Estrela e o Nacional;
- O nono confronto entre canarinhos na Amoreira, entre Estoril e Arouca;
- O oitavo confronto na beira entre o Tondela e o Vitória SC;
- Ivo Vieira (Tondela) revê antiga equipa (VSC) e Luis Pinto (VSC) revê antiga equipa (Tondela);
- O quinto dérbi lisboeta na Luz entre o Benfica e o Casa Pia;
- O quarto confronto no Ribatejo entre o Alverca e o Rio Ave. Voltam a defrontar-se na Liga, 22 anos depois;
- E o segundo confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Gil Vicente.
- O Santa Clara voltar a vencer em casa o Sporting, três anos depois;
- O Sporting continuar a marcar sempre quando joga nos Açores (nove jogos – marcou sempre);
- O Famalicão voltar a vencer em casa o FC Porto, cinco anos depois;
- O Casa Pia vencer pela primeira vez na sua história na Luz;
- O Moreirense vencer em Braga pela 1ª vez na sua história;
- O Estoril continuar a marcar sempre em casa ao Arouca (nos oito jogos, marcou sempre);
- O Rio Ave voltar a vence rem Alverca, 26 anos depois;
- O Tondela voltar a vencer em casa o Vitória, seis anos depois;
- O Nacional voltar a vencer na Reboleira, 17 anos depois;
- O Arouca marcar o seu golo 300 na I liga (soma 299);
- O Arouca sofrer pela 13ª jornada consecutiva;
- A primeira vitória do AVS;
- O primeiro empate do Moreirense.
- O Sporting marca há 29 jornadas consecutivas;
- O AVS não vence em casa há dez meses;
- O Sporting não perde fora há 11 meses;
- Benfica não perde há 25 jornadas;
- Arouca sofre há 12 jornadas consecutivas;
- Gabriel Batista, guarda-redes do Santa Clara, é atualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo, sem falhar um minuto de campeonato. São 44 jornadas seguidas;
- Não há um 0-0 em Alvalade há cinco anos e quatro meses. São 90 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade;
- Pizzi (o jogador com mais partidas na I Liga, entre os que jogam atualmente), tem 329 jogos. Pode igualar, na 63ª posição do ranking, Frasco, que somou 330 jogos.
- Se o Arouca marcar um golo, chega aos 300 no escalão principal.
