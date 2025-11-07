Números e Curiosidades da jornada 11 da I Liga

O encontro mais histórico da jornada é o 15.º dérbi minhoto entre o Sporting de Braga e o Moreirense.

O que vai acontecer nesta 11ª jornada
  • A estreia de Alexandre Santana como treinador na I liga (treinador interino no Casa Pia);
  • O encontro mais histórico da jornada, o 15.º dérbi minhoto em Braga entre o SC Braga e o Moreirense;
  • O 13.º confronto no Minho entre o Famalicão e o FC Porto;
  • O 10.º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Sporting;
  • O 10.º confronto na Amadora entre o Estrela e o Nacional;
  • O nono confronto entre canarinhos na Amoreira, entre Estoril e Arouca;
  • O oitavo confronto na beira entre o Tondela e o Vitória SC;
  • Ivo Vieira (Tondela) revê antiga equipa (VSC) e Luis Pinto (VSC) revê antiga equipa (Tondela);
  • O quinto dérbi lisboeta na Luz entre o Benfica e o Casa Pia;
  • O quarto confronto no Ribatejo entre o Alverca e o Rio Ave. Voltam a defrontar-se na Liga, 22 anos depois;
  • E o segundo confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Gil Vicente.
O que poderá acontecer nesta jornada 11

  • O Santa Clara voltar a vencer em casa o Sporting, três anos depois;
  • O Sporting continuar a marcar sempre quando joga nos Açores (nove jogos – marcou sempre);
  • O Famalicão voltar a vencer em casa o FC Porto, cinco anos depois;
  • O Casa Pia vencer pela primeira vez na sua história na Luz;
  • O Moreirense vencer em Braga pela 1ª vez na sua história;
  • O Estoril continuar a marcar sempre em casa ao Arouca (nos oito jogos, marcou sempre);
  • O Rio Ave voltar a vence rem Alverca, 26 anos depois;
  • O Tondela voltar a vencer em casa o Vitória, seis anos depois;
  • O Nacional voltar a vencer na Reboleira, 17 anos depois;
  • O Arouca marcar o seu golo 300 na I liga (soma 299);
  • O Arouca sofrer pela 13ª jornada consecutiva;
  • A primeira vitória do AVS;
  • O primeiro empate do Moreirense.
Séries em aberto

  • O Sporting marca há 29 jornadas consecutivas;
  • O AVS não vence em casa há dez meses;
  • O Sporting não perde fora há 11 meses;
  • Benfica não perde há 25 jornadas;
  • Arouca sofre há 12 jornadas consecutivas;
  • Gabriel Batista, guarda-redes do Santa Clara, é atualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo, sem falhar um minuto de campeonato. São 44 jornadas seguidas;
  • Não há um 0-0 em Alvalade há cinco anos e quatro meses. São 90 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade;
  • Pizzi (o jogador com mais partidas na I Liga, entre os que jogam atualmente), tem 329 jogos. Pode igualar, na 63ª posição do ranking, Frasco, que somou 330 jogos.
Curiosidade

  • Se o Arouca marcar um golo, chega aos 300 no escalão principal.
