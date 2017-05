Nuno Manta Santos bateu todos os recordes do Feirense

Lusa 22 Mai, 2017, 15:10 | 1.ª Liga

Até à chegada de Nuno Manta Santos, o Feirense tinha disputado 14 jornadas e somava 11 pontos no campeonato -- com três vitórias, dois empates e nove derrotas -, um número que ficava aquém das aspirações do clube, que queria a manutenção.



Aos 38 anos, o até então treinador-adjunto cumpriu o sonho de ser treinador do seu clube do coração e tornou-se uma das revelações da temporada.



Depois do regresso às vitórias com o Paços de Ferreira (2-0), à 15ª jornada, foi após o jogo com o FC Porto (1-1), no Estádio do Dragão, a contar para a Taça da Liga, que a SAD 'fogaceira' decidiu retirar o estatuto de interino ao técnico, para lhe atribuir o cargo principal.



Sob a égide de Nuno Manta Santos, o Feirense viveu a sua melhor série de resultados, conseguindo um registo de seis jogos consecutivos sem perder e amealhando 14 pontos.



Entre a 15.ª e a 21.ª jornadas, o Feirense conquistou quatro vitórias, com Etebo, Luís Machado e Tiago Silva a afirmarem-se como as figuras de destaque no setor ofensivo do Feirense, enquanto o guarda-redes Vaná 'segurou' vitórias importantes.



O jogo com o Desportivo de Chaves, à 26ª jornada, acabaria por se tornar decisivo para o Feirense. Num encontro em que a equipa de Nuno Manta Santos chegou a estar com dois golos de desvantagem, a reviravolta no marcador (3-2) acabou por confirmar a manutenção na I Liga.



A época 2016/2017 entra na história do clube, já que conseguiu pela primeira vez manter-se na I Liga, naquela que foi a quinta participação no escalão máximo do futebol português. Assim, o Feirense vai disputar a I Liga na próxima época, sendo que em 2018 comemora o seu centenário.



O Feirense encerrou a época com 'chave de ouro', estreando-se a vencer um 'grande' na sua história, à 33ª jornada, quando bateu em casa o Sporting por 2-1, para terminar com um triunfo no reduto do Vitória de Guimarães, por 1-0.



Desde que o treinador Nuno Manta Santos assumiu o comando técnico da equipa, o Feirense conquistou 37 pontos na I Liga, em 20 jogos (61,7% dos pontos conquistados).