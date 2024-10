Rio Ave e Famalicão tentam regresso às vitórias

O Famalicão, que iniciou a Liga com três vitórias, uma das quais com o Benfica, soma quatro jogos seguidos sem triunfos (uma derrota e três empates), e o Rio Ave não vence há três jornadas (duas derrotas e um empate).





A nível de ausências, o Famalicão é quem tem menos razões para sorrir. Sorriso - sofreu uma rotura de ligamentos - e Rafa Soares - também lesionado - são os grandes ausentes e, portanto, não vão a jogo.





Do lado da casa, Freire abordou o estado espírito menos positivo entre os adeptos, mas salientou: "O mais importante é olhar para a frente, Quero é que as pessoas apoiem a equipa. Isso ajuda a construir as vitórias".



Na classificação, as duas equipas estão separadas por cinco pontos, com o Famalicão em sétimo lugar, com 12, e o Rio Ave no 12.º, dois pontos acima da primeira equipa em zona de perigo, o Boavista, em 16.º.



Nas duas últimas épocas, a tendência em Vila do Conde foi um empate entre as duas equipas, mas a última vitória pertenceu aos famalicenses, na já distante temporada de 2020/21.