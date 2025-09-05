Roger sai do Sporting de Braga para o Al Ittihad por 32 milhões de euros

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), acrescem a este montante 2,5 ME referentes a objetivos individuais e coletivos.

O extremo, de 19 anos, nascido na Guiné-Bissau, mas naturalizado português já no decorrer deste ano, está nesta altura integrado no estágio da seleção de sub-21, em Braga, que prepara o início da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2027.

Roger estreou-se aos 15 anos pela equipa principal dos minhotos, então sob orientação de Carlos Carvalhal, a 31 de julho de 2021, na Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Sporting (vitória dos `leões` por 2-1).

A verba amealhada constituiu nove recorde do Sporting de Braga, ultrapassando os 32 ME recebidos pelo avançado Vitinha, então vendido aos franceses do Marselha, surgindo em terceiro lugar Trincão (31 ME pagos pelo FC Barcelona).

Os valores fixos envolvidos nesta transação igualam os despendidos pela Juventus na contratação de Francisco Conceição ao FC Porto, sendo apenas superados pelas vendas de Gyökeres (65,8 ME+10,3 ME) e Geovany Quenda (50,8 ME+1,36 ME), do Sporting para o Arsenal e para o Chelsea, respetivamente, e de Álvaro Carreras (50 ME), do Benfica para o Real Madrid.