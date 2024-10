Santa Clara procura subir ao pódio na receção ao Gil Vicente

Os açorianos do Santa Clara, com cinco vitórias e três derrotas, são das principais surpresas da I Liga até ao momento e estão em quarto lugar, com 15 pontos, menos um do que o Benfica, que tem um jogo em atraso, enquanto a formação de Barcelos segue em nono, com 10.A formação açoriana vai tentar regressar aos triunfos no campeonato, depois da derrota na visita ao Moreirense, enquanto o Gil Vicente interrompeu na última ronda um ciclo de cinco jogos sem vencer e vai tentar, pela primeira vez, dois triunfos seguidos nesta edição da I Liga.Como avançou na conferência de antevisão, o treinador dos "galos" Bruno Pinheiro quer mais: "". Do outro lado, Vasco Matos pediu cuidado e relembrou: "".





Ausentes da ficha de jogo vão estar duas duplas: Alisson Safira e Pedro Pacheco nos açorianos; Yaya Sithole e Facundo Cáseres pelos gilistas.



O jogo tem o início marcado para as 20h45, no Estádio de São Miguel, com arbitragem de Anzhony Rodrigues.





Casa Pia recebe o Nacional



No outro jogo do dia, que abre a nona ronda, o Casa Pia vai receber o Nacional, em Rio Maior, num embate entre duas equipas que procuram voltar aos triunfos, algo que não conseguiram nos últimos três jogos.



Sem poder contar com Dyego Sousa (lesionado), o treinador dos nacionalistas Tiago Margarido mostrou-se seguro, confiante e com vontade de esquecer o pesadelo na Taça: "Queríamos muito passar na Taça, infelizmente não conseguimos, fruto de erros de concentração. Mas acredito que os jogadores não vão cometer os mesmos erros no próximo jogo. Não olhamos para as repercussões que a eliminação pode ter, queremos apenas corrigir os erros que cometemos".





Do lado dos casapianos, João Pereira continua com quatro baixas de relevo - Henrique Pereira, Duplexe Tchamba, Kiki Silva e Clau Mendes -, mas o momento atual dos "gansos" confere maior estabilidade e tranquilidade para "atacar" a partida.



O jogo tem o início marcado para as 18h45, no Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de David Silva.



O Casa Pia está em 11.º lugar, com oito pontos, enquanto o Nacional, que foi eliminado na Taça de Portugal na terceira eliminatória, é 17.º e está em zona de despromoção, com apenas cinco, mas tem menos um jogo disputado.