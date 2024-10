Treinador Vasco Matos quer Santa Clara muito disciplinado frente ao Gil Vicente

“Esperamos um adversário difícil. Só um Santa Clara na máxima concentração, com grande rigor, muito disciplinado em campo, pode competir com este Gil Vicente. É por aí que vamos. Temos de ser a equipa que temos vindo a ser até agora. Com ambição grande”, declarou.



O técnico falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Gil Vicente, a contar para a nona jornada do campeonato.



Vasco Matos lembrou que o Gil Vicente vem de duas vitórias seguidas frente ao Belenenses para a Taça de Portugal (2-0) e Estrela da Amadora (3-0).



“O Gil Vicente vem de duas vitórias seguidas. Só perdeu com os dois grandes [Benfica e FC Porto]. É uma equipa competente, com bons jogadores, individualmente com muita qualidade e coletivamente também me parece que se estão a encontrar”, salientou.



O técnico dos açorianos realçou que o próximo adversário é “equipa muito organizada” que está “sempre bem posicionada em campo”, além de ser uma formação “muito experimentada na I Liga”.



Vasco Matos defendeu que o Santa Clara “não pode olhar para a classificação” e tem de se apresentar na próxima partida num “nível muito alto”.



“Temos de ser uma equipa inteligente. Temos de perceber bem os momentos do jogo e ter paciência - e isso não é sinónimo de lentidão”, sublinhou.



Quando questionado, o treinador do Santa Clara desvalorizou a posição do treinador adversário sobre o estado do relvado do estádio de São Miguel.



“Obviamente que queremos jogar sempre nos melhores campos, mas sinceramente até acho que o campo está em bom estado”, afirmou.



Na antevisão, o treinador do Gil Vicente, Bruno Pinheiro, considerou que o relvado do Estádio de São Miguel “não é considerado dos melhores da I Liga” e também por isso reconheceu que os seus atletas terão de ser “mentalmente fortes” para lidar com essa adversidade.



O Santa Clara, quarto classificado com 15 pontos, recebe esta sexta-feira o Gil Vicente, nono com 10, numa partida agendada para as 19:45 locais (20:45 em Lisboa), que vai ter arbitragem de Anzhony Rodrigues (AF Madeira).