Sporting antecipa em duas horas jogo da 17.ª jornada

Inicialmente marcado para as 20:45, o encontro entre os gilistas e o campeão nacional foi remarcado para as 18:45, enquanto a receção do Vitória de Guimarães ao Nacional, prevista para as 18:00 do mesmo dia, passou para as 20:45.





Programa da 17.ª jornada:



- Sexta-feira, 02 jan de 2026:



Gil Vicente – Sporting, 18:45



Vitória de Guimarães – Nacional, 20:45



- Sábado, 03 jan de 2026:



Tondela – Arouca, 15:30



Benfica - Estoril Praia, 18:00



Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 18:00



AVS – Moreirense, 20:30



- Domingo, 04 jan de 2026:



Rio Ave - Casa Pia, 15:30



Santa Clara - FC Porto, 18:00 locais (19:00, em Lisboa)



Alverca – Famalicão, 20:30

