1.ª Liga
Futebol Nacional
Sporting antecipa em duas horas jogo da 17.ª jornada
O Sporting viu antecipado em duas horas o seu jogo em casa do Gil Vicente, para a 17.ª jornada da I Liga de futebol, anunciou esta quarta-feira a Liga em comunicado.
Inicialmente marcado para as 20:45, o encontro entre os gilistas e o campeão nacional foi remarcado para as 18:45, enquanto a receção do Vitória de Guimarães ao Nacional, prevista para as 18:00 do mesmo dia, passou para as 20:45.
Programa da 17.ª jornada:
- Sexta-feira, 02 jan de 2026:
Gil Vicente – Sporting, 18:45
Vitória de Guimarães – Nacional, 20:45
- Sábado, 03 jan de 2026:
Tondela – Arouca, 15:30
Benfica - Estoril Praia, 18:00
Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 18:00
AVS – Moreirense, 20:30
- Domingo, 04 jan de 2026:
Rio Ave - Casa Pia, 15:30
Santa Clara - FC Porto, 18:00 locais (19:00, em Lisboa)
Alverca – Famalicão, 20:30
