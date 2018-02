Sporting defronta Tondela sem margem de erro

Mário Aleixo - RTP 19 Fev, 2018, 08:45 / atualizado em 19 Fev, 2018, 08:45 | 1.ª Liga

Três dias depois da longa deslocação ao Cazaquistão, coroada com uma vitória sobre o Astana (3-1), na Liga Europa, a equipa de Jorge Jesus recentra atenções na luta pelo título nacional, tentando repor a igualdade de pontos com os encarnados (56), que bateram o Boavista (4-0), e a diferença de dois para os azuis e brancos, que derrotaram o Rio Ave (5-0).



Para este encontro, o Sporting não pode utilizar como defesa esquerdo Fábio Coentrão, suspenso, mas poderá voltar a contar com o seu melhor marcador, o holandês Bas Dost, que será convocado, embora sem estar fisicamente a 100% depois de uma período de paragem por lesão.



Na antevisão do encontro o treinador dos "leões", Jorge Jesus, confessou esperar um jogo difícil e comeptitivo frente a um adversário com marcações apertadas.





Do lado da equipa beirã há uma baixa confirmada: Ícaro cumpre um jogo de castigo.Na conferência de imprensa de lançamento da partida o técnico dos tondelenses, Pepa, disse esperar um bom resultado da sua equipa à custa de humildade e muita determinação.Numa partida agendada para as 20h00, o Tondela, 11º classificado, com 25 pontos, vai tentar dar sequência à vitória da ronda anterior, em Paços de Ferreira (2-0), onde quebou um ciclo de três desaires consecutivos.