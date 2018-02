Gilberto Coimbra quer Tondela atrevido frente ao Sporting

O líder do clube tondelense anseia pela conquista de pontos de forma a conseguir a manutenção da equipa na I Liga, o mais depressa possível.



Nesta altura o Tondela ocupa o 11º lugar da classificação no campeonato da I Liga com 25 pontos mais cinco que a primeira equipa situada na zona de despromoção que é o Feirense que tem 20.



Em declarações ao jornalista da Antena 1, David Carvalho, o presidente dos beirões disse não acreditar que a equipa do Sporting surja esta segunda-feira fragilizada no Estádio João Cardoso só porque jogou na passada quinta-feira no Cazaquistão frente ao Astana para a Liga Europa.



Gilberto Coimbra lembrou que o clube de Alvalade "tem jogadores para formar duas ou três equipas do mesmo nível".



Por outro lado o líder do Tondela recordou que o Sporting não poderá evocar "cansaço e desgaste" porque como sempre fazem os clube grandes as viagens são feitas com toda a comodidade.



A concluir o presidente dos beirões reconheceu na formação de Alvalade "uma forte candidata ao título" e à sua equipa "resta jogar convicta de que pode conseguir um resultado positivo".



Tondela e Sporting jogam esta segunda-feira, a partir das 20h00, em jogo da 23ª jornada do campeonato.