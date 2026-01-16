Treinador do Rio Ave rejeita Benfica em crise e aponta para "jogo exigente"

Para este desafio com o Benfica, a equipa da foz do Ave tem o plantel na máxima força.





O Rio Ave, 10.º classificado com 20 pontos, recebe este sábado o Benfica, 3.º com 39, numa partida agendada para as 20:30, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.



"Em clubes grandes, com este tipo de jogadores e de treinadores, eles sabem como gerir a situação e transformar essa energia em motivação, de uma forma agressiva e competitiva. São muito experientes, por isso não acredito que haja qualquer impacto negativo", analisou o técnico grego dos vila-condenses, na antevisão ao encontro.Sotiris Silaidopoulos antecipa, por isso, "um jogo muito exigente" para o Rio Ave, mas também apontou que nestes duelos é" fácil motivar os jogadores", acreditando que a equipa "pode tirar coisas positivas" do desafio."Quando se defrontam adversários como o Benfica, é sempre preciso saber gerir os sentimentos e as emoções. Temos de entrar fortes, acreditar e manter essa crença durante os 90 minutos, sendo corajosos e muito focados em todos os momentos do jogo. Se tivermos todos estes ingredientes, acredito que podemos criar oportunidades para alcançar algo positivo", partilhou.No duelo da primeira volta, o Rio Ave conseguiu um empate (1-1) no Estádio da Luz, mas o treinador dos vila-condenses evitou fazer comparações com esse desafio."Cada jogo tem a sua própria história. O jogo da primeira volta foi disputado há vários meses. Espero uma partida muito difícil, frente a uma grande equipa, com grandes jogadores e um treinador extraordinário", afirmou.Nessa partida da primeira volta, o golo dos nortenhos foi apontado por André Luiz, avançado brasileiro que agora tem sido apontado como possível reforço do Benfica.Sotiris Silaidopoulos reconheceu que, devido aos rumores do 'mercado', há "ruído em volta do jogador", mas garantiu que o extremo está totalmente focado em representar o Rio Ave, confirmando a sua disponibilidade para a partida."O André Luiz é um dos jogadores que mais evoluiu no campeonato. Tem vindo a destacar-se e a mostrar-se em todos os jogos. Estou confiante de que amanhã voltará a fazê-lo. Ainda há uma hora, estava a treinar connosco, muito motivado e feliz. Espero que jogue e que tenha uma boa prestação", esclareceu.Em sentido inverso, o Rio Ave assegurou esta semana um reforço para o ataque, o atacante brasileiro Diogo Bezerra (ex-OFK Beograd, da Sérvia), jogador que o treinador do conjunto da foz do Ave diz estar pronto para ser opção."É um jogador que já vínhamos a observar há bastante tempo. Tem muitas das características que queremos na nossa equipa. Tem muito potencial e, (fisicamente), está apto para jogar, mas vai precisar de algum tempo de adaptação à equipa, à nova cultura e ao novo país. Ainda assim, estamos muito satisfeitos por o ter connosco", partilhou.Os vila-condenses terminaram a primeira volta do campeonato no 10.º lugar, com 20 pontos, e Sotiris Silaidopoulos acredita que a equipa pode melhorar na segunda metade da competição."O primeiro objetivo é fazer melhor do que na primeira volta. Esse é o nosso foco, em termos de pontos, de rendimento e de desenvolvimento dos jogadores. A primeira volta foi positiva em muitos jogos, mas há claramente margem para melhorar, e é nisso que estamos a trabalhar agora", explicou.