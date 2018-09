Xadas falha ida para o Mónaco devido a problema físico

Lusa Comentários 01 Set, 2018, 08:21 | 1.ª Liga

Depois de confirmar negociações com o clube monegasco pelo internacional português sub-21, o Sporting de Braga informou que, "no decurso dos exames médicos, foi detetada uma reação de `stress` na base do quinto metatarso do pé direito, que poderia evoluir favoravelmente sem cirurgia".

"No entanto, e para salvaguardar qualquer questão futura, o jogador será intervencionado após a representação da seleção de sub-21, para a qual foi convocado" hoje, para a dupla jornada de 07 e 11 de setembro (Portugal recebe a Roménia e desloca-se ao País de Gales).

Xadas vai, portanto, continuar em Braga e, depois da cirurgia, enfrenta "um período de recuperação estimado em seis semanas".