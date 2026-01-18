Andebol
Europeu Andebol. Macedónia do Norte - Portugal
A seleção portuguesa de andebol vai procurar hoje apurar-se para a Ronda Principal do Europeu2026, mas terá de confirmar o favoritismo diante da Macedónia do Norte, num encontro da segunda jornada do Grupo B.
Após a estreia vitoriosa frente à Roménia (40-34), na sexta-feira, a seleção orientada por Paulo Jorge Pereira quer somar um novo triunfo na 'poule' B, que se disputa na cidade dinamarquesa de Herning.
Os 'heróis do mar', que têm como objetivo replicar ou até melhorar o sexto lugar conseguido em 2020, têm de ficar entre os dois primeiros lugares da fase preliminar para rumarem à 'main round' e, para que tal aconteça, bastará vencer hoje os macedónios