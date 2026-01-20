Europeu2026 de Andebol. Portugal luta por apuramento com teste difícil pela frente

Portugal segue em frente se mantiver o segundo lugar através dos critérios de desempate para a terceira colocada ou conseguir pelo menos um empate no último encontro da fase preliminar do Europeu2026. Pela frente tem a anfitriã e melhor seleção de andebol da atualidade, que levou sempre a melhor sobre os portugueses.



“Eles são a melhor equipa do mundo neste momento. Vai ser muito complicado. Temos de estar muito assertivos na finalização, porque falhar um remate não mexe apenas com o resultado, mas também com o estado de ânimo. Vai ser um desafio enorme batê-los”, explicou o selecionador português.



Depois da vitória sobre a Roménia e da surpresa no último jogo frente à Macedónia do Norte, em que a seleção das ‘quinas’ cedeu o empate ao cair do pano (29-29), Portugal complicou as contas do apuramento para a próxima ronda da competição.



A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira soma três pontos no segundo lugar do grupo, que dá acesso à ‘main round’, e tem um saldo positivo de seis golos (69-63). A terceira colocada Macedónia do Norte, com um ponto, tem um saldo negativo de 12 golos (53-65).



Como os dois jogos que fecham o grupo B do Europeu2026 não se disputam em simultâneo, Portugal entra em campo, às 19h30, em Herning, a saber o resultado da partida entre a adversária Macedónia do Norte e a Roménia, já afastada da prova, com zero pontos.



Uma vitória com poucos golos de diferença do país dos Balcãs pode ser favorável para os lusos, que, com 18 golos de vantagem sobre a Macedónia do Norte, só precisam de manter a diferença de golos que vão conhecer antes de entrar em campo.



Em caso de vitória ou empate da seleção das ’quinas’, Portugal assegura a continuidade na prova e começa a próxima fase já pontuado, por conquistar pontos sobre a outra equipa apurada.



A seleção portuguesa e a Dinamarca defrontaram-se pela última vez numa das meias-finais do Mundial2025, competição em que Portugal fez o seu melhor resultado de sempre em fases finais, ficando em quarto lugar.



Esta é a nona participação de Portugal, a quarta consecutiva, em fases finais do Campeonato da Europa. A seleção portuguesa de andebol disputa todas as partidas em Herning, na Dinamarca, e procura melhorar o sexto lugar alcançado em 2020.