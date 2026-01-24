França-Portugal, Europeu de andebol









Depois do desaire frente à Alemanha (32-30), na quinta-feira, os ‘heróis do mar’ regressam à Jyske Bank Boxen, na cidade dinamarquesa de Herning, onde vão ter pela frente uma das seleções favoritas a vencer a 17.ª edição do Europeu e que soma os mesmos dois pontos de Portugal na ’main round’.

À semelhança dos lusos, os gauleses, coroados em 2006, 2010, 2014 e 2024, foram derrotados no arranque da Ronda Principal, ante a tetracampeã mundial Dinamarca (29-32), e precisam igualmente de somar pontos na ‘poule’ I, já que só os dois primeiros lugares dão acesso às ‘meias’.Na última vez em que se defrontaram, a França superiorizou-se pela margem mínima (35-34), no jogo de atribuição do terceiro lugar do Mundial2025, pelo que se prevê um novo duelo equilibrado, embora com favoritismo para os gauleses, face ao estatuto cimentado a nível de títulos e de qualidade do plantel.