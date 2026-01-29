Paulo Jorge Pereira garante que "este grupo tem perfil para lutar pelo quinto" lugar

Após terem ultrapassado de forma categórica a Espanha (35-27), no seu último encontro da Ronda Principal, os `heróis do mar` aguardaram pelo desfecho dos restantes dois jogos, que se revelaram favoráveis para a manutenção do terceiro lugar do Grupo I e, assim, igualar, pelo menos, o sexto lugar obtido em 2020, ainda que a quinta posição já esteja na `mira`.

"A diferença entre 2020 e hoje é que não ficámos tão felizes. Nota-se que há uma diferença e não é tão elétrico. A questão que fica é se ainda temos forças e energia para lutar pelo quinto lugar. Este grupo tem um perfil para lutar por isso e eles querem mesmo", transmitiu o técnico.

Paulo Jorge Pereira falou aos jornalistas portugueses presentes em Herning, Dinamarca, onde, horas antes, a Alemanha venceu a França (38-34), campeã em título, e a Noruega foi derrotada pela campeã mundial Dinamarca (38-24), dois desfechos cruciais para Portugal tentar agora "conseguir o melhor resultado".

"Depende mais de nós, de como prepararmos o jogo e do que explorarmos para conseguir o melhor o resultado [de sempre], que era o objetivo inicial", declarou.

Além da presença garantida no jogo de atribuição do quinto e sexto lugares da 17.ª edição do Europeu, os lusos asseguraram uma vaga na fase final do Mundial2027, que vai decorrer na Alemanha.

"Foi esta vitória histórica contra a Espanha, a qualificação para o quinto e sexto [lugares] e a qualificação direta para o Mundial. Estamos qualificados para o próximo Mundial. Ficámos nas seis primeiras [do Europeu], tendo em conta que Dinamarca é a campeã [mundial em título], a Alemanha organizadora e já estão incluídas neste grupo de seis. Não temos de fazer play-off, que é uma coisa extraordinária", comentou.

Na sexta-feira, a adversária será a cinco vezes campeã europeia Suécia, "uma equipa matreira", segundo o selecionador.

"A Suécia é uma equipa matreira e tem jogadores muito experientes. Se nós conseguirmos estar bem focados, lá descobriremos a tal agulha no palheiro e os pontos débeis adversário. Atacaremos por aí", perspetivou.

Portugal e Suécia, que foi terceira no Grupo II, enfrentam-se na sexta-feira, na Jyske Bank Boxen, em Herning, a partir das 14:00 (horas em Lisboa).