Andebol
Seleção Nacional
Portugal aponta às medalhas no Mundial2027 de Andebol
Depois do feito da seleção portuguesa de andebol e a conquista do melhor resultado de sempre nesta competição - quinto lugar - o selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, em jeito de balanço, traçou os próximos objetivos de Portugal em fases finais e já pensa nas medalhas do Mundial2027.
“Temos sido arrojados por um lado, mas ao mesmo tempo cautelosos. No próximo Mundial, como ficámos em quarto no anterior, o nosso objetivo vai ser lutar por uma medalha”, garantiu o técnico português.
O inédito quinto lugar no Europeu2026 vem superar a sexta posição na prova anterior. O histórico de Portugal num Campeonato do Mundo torna as intenções de Portugal mais desafiantes. A seleção portuguesa tem de, em 2027, bater o quarto lugar e melhor classificação de sempre em fases finais.
O jogador Luís Frade também destacou a conquista do quinto lugar na competição, que acabou por consagrar a Dinamarca como campeã europeia.
“No final, o quinto lugar é histórico para o andebol português, mas continua a ser apenas um quinto lugar. As aspirações foram cumpridas, porque queríamos melhorar, mas sentimos que continua a ser pouco”.
O pódio no Mundial é o objetivo central de uma equipa que tem feito história junto das melhores seleções do mundo.
“Queremos estar sempre entre as melhores [seleções] e vencer equipas fortíssimas. Isso é o desporto de elite, o alto rendimento. Agora não vale a pena recuar, o objetivo vai ser sempre melhorar resultados”, explicou Paulo Jorge Pereira.
“Não sabemos se vamos conseguir ou não, mas já não podemos voltar para trás. Agora já não podemos continuar com a conversa do vamos fazer o melhor possível. Isso acabou e ainda bem que acabou”.
Luís Frade também reforçou a ambição de chegar mais longe, contrariando a antiga realidade em que Portugal “entrava nos Europeus com a felicidade do apuramento”.
“Acho que este grupo tem trabalhado muito bem, sentimos que podemos bater-nos com qualquer equipa. Já não ficamos aquém de ninguém. É isso que nos está a dar mais alegria e mais entusiasmo. Sinto que estamos num ótimo caminho e temos de continuar”, sublinhou.
Luís Frade soma 98 internacionalizações e 239 golos pela seleção principal de andebol. O pivô reconheceu que o quinto lugar, os embates renhidos com Alemanha e Noruega e a inédita vitória frente à tetracampeã do mundo Dinamarca são reveladores da evolução da equipa.
“Se não se fizer um jogo praticamente perfeito contra a Dinamarca, não se consegue ganhar, mas, sinceramente, não dou muita importância. Foi um jogo que valeu dois pontos, mas era mais importante termos ganhado depois à Alemanha, que garantíamos a meia-final”, relembrou o selecionador nacional.
Há dez anos no comando técnico da seleção de andebol, Paulo Jorge Pereira também foi o responsável por levar Portugal à inédita presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. O selecionador espera que Portugal se mantenha entre as equipas mais respeitadas, mas reforça que são necessárias mudanças no panorama nacional.
“Se queremos ter resultados consistentes de elite, temos de melhorar as infraestruturas para nos aproximarmos daqueles países que tenham resultados consistentes de elite. É preciso fazer um investimento”, apelou.
Ainda no rescaldo do desempenho de Portugal no Europeu2026, o selecionador português considerou “justíssima” a eleição de Francisco Costa e de Salvador Salvador como melhor jovem jogador e melhor defesa, respetivamente.
Com o quinto posto, a seleção portuguesa assegurou a presença no Mundial2027, a quarta seguida e a primeira diretamente. Já se sabe de antemão que Portugal também marcará presença no Europeu2028, como coanfitrião, tal como Espanha e Suíça.
Depois de cumprir o objetivo com o qual se comprometeu à entrada do Campeonato da Europa, realizado em Herning, na Dinamarca, a seleção portuguesa mantém o foco em voltar a melhorar os resultados anteriores.
O inédito quinto lugar no Europeu2026 vem superar a sexta posição na prova anterior. O histórico de Portugal num Campeonato do Mundo torna as intenções de Portugal mais desafiantes. A seleção portuguesa tem de, em 2027, bater o quarto lugar e melhor classificação de sempre em fases finais.
O jogador Luís Frade também destacou a conquista do quinto lugar na competição, que acabou por consagrar a Dinamarca como campeã europeia.
“No final, o quinto lugar é histórico para o andebol português, mas continua a ser apenas um quinto lugar. As aspirações foram cumpridas, porque queríamos melhorar, mas sentimos que continua a ser pouco”.
O pódio no Mundial é o objetivo central de uma equipa que tem feito história junto das melhores seleções do mundo.
“Queremos estar sempre entre as melhores [seleções] e vencer equipas fortíssimas. Isso é o desporto de elite, o alto rendimento. Agora não vale a pena recuar, o objetivo vai ser sempre melhorar resultados”, explicou Paulo Jorge Pereira.
“Não sabemos se vamos conseguir ou não, mas já não podemos voltar para trás. Agora já não podemos continuar com a conversa do vamos fazer o melhor possível. Isso acabou e ainda bem que acabou”.
Luís Frade também reforçou a ambição de chegar mais longe, contrariando a antiga realidade em que Portugal “entrava nos Europeus com a felicidade do apuramento”.
“Acho que este grupo tem trabalhado muito bem, sentimos que podemos bater-nos com qualquer equipa. Já não ficamos aquém de ninguém. É isso que nos está a dar mais alegria e mais entusiasmo. Sinto que estamos num ótimo caminho e temos de continuar”, sublinhou.
Luís Frade soma 98 internacionalizações e 239 golos pela seleção principal de andebol. O pivô reconheceu que o quinto lugar, os embates renhidos com Alemanha e Noruega e a inédita vitória frente à tetracampeã do mundo Dinamarca são reveladores da evolução da equipa.
A vitória frente à Dinamarca foi o único desaire da atual campeã da Europa durante toda a competição.
“Se não se fizer um jogo praticamente perfeito contra a Dinamarca, não se consegue ganhar, mas, sinceramente, não dou muita importância. Foi um jogo que valeu dois pontos, mas era mais importante termos ganhado depois à Alemanha, que garantíamos a meia-final”, relembrou o selecionador nacional.
Há dez anos no comando técnico da seleção de andebol, Paulo Jorge Pereira também foi o responsável por levar Portugal à inédita presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. O selecionador espera que Portugal se mantenha entre as equipas mais respeitadas, mas reforça que são necessárias mudanças no panorama nacional.
“Se queremos ter resultados consistentes de elite, temos de melhorar as infraestruturas para nos aproximarmos daqueles países que tenham resultados consistentes de elite. É preciso fazer um investimento”, apelou.
Ainda no rescaldo do desempenho de Portugal no Europeu2026, o selecionador português considerou “justíssima” a eleição de Francisco Costa e de Salvador Salvador como melhor jovem jogador e melhor defesa, respetivamente.
Com o quinto posto, a seleção portuguesa assegurou a presença no Mundial2027, a quarta seguida e a primeira diretamente. Já se sabe de antemão que Portugal também marcará presença no Europeu2028, como coanfitrião, tal como Espanha e Suíça.