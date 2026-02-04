Portugal aponta às medalhas no Mundial2027 de Andebol

Depois de cumprir o objetivo com o qual se comprometeu à entrada do Campeonato da Europa, realizado em Herning, na Dinamarca, a seleção portuguesa mantém o foco em voltar a melhorar os resultados anteriores.





Foto: AFP



O inédito quinto lugar no Europeu2026 vem superar a sexta posição na prova anterior. O histórico de Portugal num Campeonato do Mundo torna as intenções de Portugal mais desafiantes. A seleção portuguesa tem de, em 2027, bater o quarto lugar e melhor classificação de sempre em fases finais.

A vitória frente à Dinamarca foi o único desaire da atual campeã da Europa durante toda a competição.





Foto: AFP

O jogador Luís Frade também destacou a conquista do quinto lugar na competição, que acabou por consagrar a Dinamarca como campeã europeia.“No final, o quinto lugar é histórico para o andebol português, mas continua a ser apenas um quinto lugar. As aspirações foram cumpridas, porque queríamos melhorar, mas sentimos que continua a ser pouco”.“Queremos estar sempre entre as melhores [seleções] e vencer equipas fortíssimas. Isso é o desporto de elite, o alto rendimento. Agora não vale a pena recuar, o objetivo vai ser sempre melhorar resultados”, explicou Paulo Jorge Pereira.“Não sabemos se vamos conseguir ou não, mas já não podemos voltar para trás. Agora já não podemos continuar com a conversa do vamos fazer o melhor possível. Isso acabou e ainda bem que acabou”.Luís Frade também reforçou a ambição de chegar mais longe, contrariando a antiga realidade em que Portugal “entrava nos Europeus com a felicidade do apuramento”.“Acho que este grupo tem trabalhado muito bem, sentimos que podemos bater-nos com qualquer equipa. Já não ficamos aquém de ninguém. É isso que nos está a dar mais alegria e mais entusiasmo. Sinto que estamos num ótimo caminho e temos de continuar”, sublinhou.Luís Frade soma 98 internacionalizações e 239 golos pela seleção principal de andebol. O pivô reconheceu que o quinto lugar, os embates renhidos com Alemanha e Noruega e a inédita vitória frente à tetracampeã do mundo Dinamarca são reveladores da evolução da equipa.“Se não se fizer um jogo praticamente perfeito contra a Dinamarca, não se consegue ganhar, mas, sinceramente, não dou muita importância. Foi um jogo que valeu dois pontos, mas era mais importante termos ganhado depois à Alemanha, que garantíamos a meia-final”, relembrou o selecionador nacional.“Se queremos ter resultados consistentes de elite, temos de melhorar as infraestruturas para nos aproximarmos daqueles países que tenham resultados consistentes de elite. É preciso fazer um investimento”, apelou.Ainda no rescaldo do desempenho de Portugal no Europeu2026, o selecionador português considerou “justíssima” a eleição de Francisco Costa e de Salvador Salvador como melhor jovem jogador e melhor defesa, respetivamente.Com o quinto posto, a seleção portuguesa assegurou a presença no Mundial2027, a quarta seguida e a primeira diretamente. Já se sabe de antemão que Portugal também marcará presença no Europeu2028, como coanfitrião, tal como Espanha e Suíça.