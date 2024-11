Mariana Machado domina Nacional de corta-mato longo pela quarta edição seguida

Ao ficar no segundo lugar da classificação geral, atrás da queniana Grace Nawowuna (Sporting), que triunfou ao fim de 24.59 minutos, a fundista olímpica, de 24 anos, reeditou os triunfos alcançados em 2021, 2022 e 2023.



O Sporting de Braga dominou o pódio nacional na íntegra, graças aos desempenhos de Laura Taborda e Vanessa Carvalho, que ficaram na terceira e quarta posições da geral, a 1.19 e 1.27 minutos de Mariana Machado, respetivamente.



A 58.ª edição da prova absoluta feminina, na qual Beatriz Rios (Atlético da Póvoa) selou o título de sub-23, sendo 11.ª da geral, com 28.01 minutos, aconteceu depois da vitória de Miguel Moreira, do Benfica, na 101.ª corrida masculina, ao finalizar os 10 quilómetros em 28.30 minutos, com o também ‘encarnado’ João Amaro a sagrar-se campeão de sub-23.



Antes das corridas nos escalões principais, foram realizadas as competições de sub-20, com os êxitos de Manuel Santos (GiraSol) e Lara Costa (Sporting) em cada género, e de sub-18, dominadas por Afonso Gomes (Sporting de Braga) e Maria Jesus (AC Batalha).



Inaugurados em 1911, os campeonatos nacionais de corta-mato longo decorreram pela quarta vez em Guimarães, após 1972, apenas na vertente feminina, 2005 e 2006.



As provas começaram no parque da Cidade Desportiva e terminaram no tartan da Pista de Atletismo Gémeos Castro, cuja designação homenageia o recém-empossado presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), Domingos Castro, e o seu irmão, Dionísio, ambos nascidos naquele município minhoto.