Miguel Moreira sagra-se campeão nacional de corta-mato longo

No dia do seu 24.º aniversário, Miguel Moreira impôs-se nos metros finais ao ugandês Hosea Kiplangat (Sporting), segundo da classificação geral, a cinco segundos, sucedendo ao companheiro de equipa Etson Barros, vencedor em 2023 nas categorias absoluta e sub-23, que foi apenas sétimo, a 42.



Os restantes lugares do pódio nacional foram ocupados por André Pereira (Benfica), terceiro da geral, a 26 segundos de Miguel Moreira, e Rúben Amaral (Sporting), quarto, a 34.



A 101.ª edição da prova absoluta masculina, que também decidiu o título de sub-23, arrebatado por João Amaro (Benfica), 10.º da geral, com 29.29 minutos, precedeu a 58.ª feminina, na qual Mariana Machado (Sporting de Braga) persegue o tetracampeonato.



Antes das corridas nos escalões principais, foram realizadas as competições de sub-20, com os êxitos de Manuel Santos (GiraSol) e Lara Costa (Sporting) em cada género, e de sub-18, dominadas por Afonso Gomes (Sporting de Braga) e Maria Jesus (AC Batalha).



Inaugurados em 1911, os campeonatos nacionais de corta-mato longo decorrem pela quarta vez em Guimarães, após 1972, apenas na vertente feminina, 2005 e 2006.



As provas começam no parque da Cidade Desportiva e terminam no tartan da Pista de Atletismo Gémeos Castro, cuja designação homenageia o recém-empossado presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), Domingos Castro, e o seu irmão, Dionísio, ambos nascidos naquele município minhoto.