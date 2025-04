I Liga. FC Arouca - Famalicão

O Arouca, 13.º classificado da I Liga, com 29 pontos, defronta, no seu reduto, o Famalicão, oitavo, com 37, a partir das 18h00 deste sábado, para a 28.ª jornada, com arbitragem a cargo de Gonçalo Neves, da associação de Coimbra.

FC Arouca





O treinador do Arouca, Vasco Seabra, assumiu ter a "expectativa alta" de regressar às vitórias na receção ao Famalicão, para a 28.ª jornada da I Liga de futebol, apesar de reconhecer o bom momento dos minhotos.



Numa fase em que faltam apenas sete rondas para o término do campeonato, o técnico sublinhou a "pressão saudável" de pontuar, depois do desaire frente ao Sporting de Braga (2-1) - o primeiro 'fora de portas' em 2025 -, mostrando-se confiante na capacidade dos seus jogadores.



"É um Famalicão forte que tem vindo numa fase de crescimento. Nos últimos 10 jogos, foi a quinta equipa com mais pontos conquistados, o que revela o equilíbrio que tem tido. Tem bons valores individuais e é coletivamente estável, mas nós temos capacidade para competir e conseguirmos superar. Dessa forma, olhamos para o jogo com uma expectativa alta e uma pressão saudável", analisou, na conferência de imprensa de antevisão à partida deste sábado.



O treinador arouquense mostrou-se satisfeito com as exibições recentes e está apostado numa linha de continuidade para poder subir para uma posição mais segura na tabela classificativa, que considera "mais condizente" com o futebol que o seu conjunto tem produzido.











Famalicão





Já o treinador do Famalicão admitiu a dificuldade do embate frente ao Arouca, reconhecendo o histórico negativo dos famalicenses naquele recinto, mas garantiu uma equipa motivada e em crescendo para a 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"É uma equipa com ideia ofensiva muito interessante, com muitas dinâmicas, muitas permutas, que cria muito jogo interior e que sabe o que quer fazer com a bola", explicou.









Veja aqui o resumo deste jogo após o encontro:

"Vai ser um jogo difícil num estádio que normalmente é extremamente complicado para o Famalicão., afirmou o técnico, em declarações na antevisão ao encontro.Num momento positivo da temporada, Hugo Oliveira destacou o bom ambiente no seio da equipa e uma vontade renovada de continuar a evoluir: "Não cheira a sete jogos para o final, cheira a energia, cheira quase a um início de época e uma certa vontade que não termine. Que a época tivesse mais meses, mais jornadas".