I Liga. Vitória SC - CD Santa Clara

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 42 pontos, recebe o Santa Clara, quinto, com 46, em partida agendada para este sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.





Vitória SC





O treinador Luís Freire afirmou que o Vitória de Guimarães tem de mostrar “um lado agressivo” para merecer o triunfo num “jogo importante” com o Santa Clara, referente à 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Sem qualquer derrota para o campeonato nas oito jornadas anteriores, a equipa vimaranense ocupa o sexto lugar, com 42 pontos, e recebe o adversário logo acima na tabela a partir das 20:30 deste sábado, com o intuito de reduzir a distância para a quinta posição, a última que pode garantir o acesso às competições da UEFA, no caso a Liga Conferência.



“Somos uma equipa que normalmente gosta de dominar o jogo, de ter bola, de atacar, de assumir as despesas do jogo. Temos de ter um lado agressivo, de reagir à perda, de ter uma agressividade amanhã [sábado]. Temos de criar mais oportunidades do que o adversário e de merecer a vitória. Tem de ficar a sensação de que a equipa fez tudo para ganhar”, vincou, ao projetar o desafio com início às 20:30.



Apesar de estar em causa “um jogo importante”, o ‘timoneiro’ vitoriano rejeitou que o embate entre vitorianos e açorianos seja uma ‘final europeia’, tendo lembrado que minhotos e açorianos estão separados por quatro pontos quando ainda há 21 em disputa e que, por isso, “nada fica decidido”.











CD Santa Clara





O treinador do Santa Clara alertou que as competições europeias não são uma questão para o clube, mas garantiu que pretende vencer o Vitória de Guimarães e consolidar o quinto lugar na I Liga de futebol.









Veja aqui o resumo da partida após o encontro:

“Em relação às competições europeias, para nós é uma não questão. Claro que para o Vitória percebo que é uma questão importante. Para nós, não é.O técnico falava na sala de imprensa do estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação a Guimarães para a 28.ª jornada da I Liga de futebol.O Santa Clara encontra-se atualmente em quinto lugar com 46 pontos, mais quatro pontos do que o sexto, o Vitória de Guimarães.O quinto lugar não permite o acesso às competições europeias de forma automática, mas poderá ser suficiente para disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência caso o vencedor da Taça de Portugal esteja entre os primeiros quatro classificados da I Liga.