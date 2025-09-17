Mundiais de Atletismo. Leandro Ramos fica pela qualificação no lançamento do dardo

O primeiro e único português a competir na disciplina em Mundiais, que foi 22.º em Oregon2022 e 31.º em Budapeste2023, não foi além do 19.º lugar no primeiro grupo, após iniciar a qualificação com 74,46 e prosseguir com 74,43.



O lançador do Benfica, natural de Oliveira do Bairro, de 24 anos, que se escusou a prestar declarações na zona mista do Estádio Nacional do Japão, é o atual recordista nacional, com os 84,74 metros alcançados em 2022, sendo que este ano não conseguiu melhor do que 81,94.



Qualificavam-se diretamente para a final de quinta-feira, às 21:24 locais (13:24 em Lisboa), arremessos acima dos 84,50 metros ou os 12 primeiros dos dois grupos em competição.