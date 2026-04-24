Polónia recebe edição de 2028 dos Campeonatos da Europa de atletismo





(Com Lusa)

A Polónia tem sido palco regular de importantes competições de atletismo na última década, incluindo últimos Mundiais em pista curta, em Torun, que já tinha acolhido os Europeus em 2021, assim como as competições continentais de sub-23, em 2017, e por equipas, de 2019, 2021 e 2023, mas é a primeira vez que recebe um Europeu absoluto.Em 2028, a 28.ª edição dos Campeonatos da Europa vai ser disputada de 03 a 08 de junho, no Estádio da Silésia, que tem capacidade para cerca de 55 mil espetadores, um mês antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles2028, nos Estados Unidos.“Esta será a quarta vez que o campeonato da Europa de atletismo se realiza no mesmo ano dos Jogos Olímpicos e não é exagero dizer que a Silésia 2028 nos dará uma antevisão do futuro”, afirmou o presidente da European Athletics, Dobromir Karamarinov.Os Europeus vão ser o maior evento de atletismo antes dos Jogos Olímpicos e também oferecerá aos atletas uma excelente oportunidade de garantir marcas de qualificação e pontos para o ranking rumo a Los Angeles2028.“Este é um momento histórico, pois será a primeira vez que a Polónia acolherá o nosso evento principal”, referiu Karamarinov.Além de palco habitual de provas europeias na última década, Karamarinov recordou que a Polónia recebeu o Mundial de estafetas de 2021 e organiza anualmente o Memorial Kamila Skolimowska, que integra a Liga Diamante.“A Silésia tem demonstrado consistentemente a sua capacidade de acolher competições de nível mundial, com um forte apoio regional e organização da Federação Polaca de Atletismo, que sustentam a realização bem-sucedida dos eventos”, referiu.A Polónia é a sexta nação mais vitoriosa na história dos Europeus, com 59 medalhas de ouro e 185 medalhas no total. Por isso, não é de estranhar que conquiste a sua 200.ª medalha durante a edição realizada na Silésia (sudoeste do país).Nos últimos Europeus, em Roma, em 2024, a Polónia conquistou seis medalhas, incluindo duas de ouro, por Natalia Bukowiecka, nos 400 metros, com um novo recorde nacional de 48,98 segundos, e Wojciech Nowicki, no lançamento do martelo.“A Polónia nunca recebeu o principal evento de atletismo ao ar livre da Europa, o que torna a decisão de hoje da European Athletics um momento verdadeiramente histórico”, disse o presidente da Federação Polaca de Atletismo, Sebastian Chmara.A 27.ª edição dos Europeus vai ser disputada este ano, em Birmingham, entre 10 e 16 de agosto.