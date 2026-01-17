Atletismo
Rui Pinto é tricampeão nacional de estrada, Mariana Machado venceu pela quinta vez
Rui Pinto (Sporting) arrebatou sábado, na Figueira da Foz, o título nacional de atletismo de estrada nos 10 quilómetros (km) pela terceira vez, enquanto Mariana Machado (Sporting de Braga) sagrou-se campeã nacional pela quinta vez, a quarta consecutiva.
O atleta do Sporting, de 33 anos, cumpriu em 28.21 minutos o percurso de 10 km desenhado nas avenidas marginal e ribeirinha da cidade litoral do distrito de Coimbra, embora a corrida tenha sido ganha pelo queniano e seu companheiro de equipa Charles Rotich, que fez menos seis segundos (28.15).
Rui Pinto voltou assim a sagrar-se campeão, depois dos títulos conquistados em 2019 e 2022.
Etson Barros (Benfica), ficou na terceira posição da corrida, a dois segundos de Rui Pinto (28.23), assegurando o vice-campeonato, um segundo à frente do seu companheiro de equipa Samuel Barata.
Na competição feminina, a recordista nacional Mariana Machado, de 25 anos, conquistou o pentacampeonato, em 32.08 minutos, oito segundos à frente da triatleta Mariana Vargem (Ludens Clube Machico – Madeira), que gastou 32.16 minutos, numa corrida que ficou decidida no último quilómetro.
O lugar mais baixo do pódio foi para Liv Dinis (Sporting), com 32.46 minutos.
A 33.ª edição dos Campeonatos Nacionais de Estrada, que tiveram início às 16:00, contou com 1.703 inscritos, (1.259 masculinos e 444 femininos), menos 60 atletas do que em 2025.
