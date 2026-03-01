Sporting domina campeonatos de pista curta



Lançamento do peso 1.º Tomás Rodrigues (Juventude Vidigalense), 15,92 metros; 2.º Adriano Lopes (Sporting de Braga), 14,74; 3.º Rémi Lima (Maia AC), 13,92.



800 metros 1.º David Garcia (Sporting), 1.48,88 minutos; 2.º Nuno Cordeiro (Juventude Vidigalense), 1.49,99; 3.º Gabriel Ludwick (CPT Sobral de Ceira), 1.50,14.



200 metros 1.º Paulo Pereira (Sporting de Braga), 21,67 segundos; 2.º Gabriel Maia (Sporting), 21,73; 3.º André Prazeres (Jardim da Serra), 21,74.



Triplo salto 1.º Rinelmo Sami (Sporting), 15,21 metros; 2.º Tiago Pereira (Benfica), 15,14; 3.º Gabriel Oliveira (Benfica), 14,67.



3.000 metros 1.º Rúben Amaral (Sporting), 8.07,36 minutos; 2.º Diogo Ávila (CIAIA), 8.07,83; 3.º João Amaro (Sporting de Braga), 8.11,07.



Salto em altura 1.º Eduardo Carrolo (Estreito), 2,06 metros; 2.º Diogo Bandeira (Benfica), 2,03; 3.ª Diogo Oliveira (Sporting), 2,03.



Heptatlo 1.º Bernardo Cunha (Benfica), 5319 pontos; 2.º João Oliveira (CA Marinha Grande), 5071; 3.º Pedro Fernandes (CA Marinha Grande), 4920.



4x400 metros 1.º Benfica, 3.17,81 minutos; 2.º CPT Sobral de Ceira, 3.19,88; 3.º Sporting de Braga, 3.21,14.







Femininos



60 metros barreiras 1.ª Melissa Sereno (Sporting), 8,25 metros; 2.ª Madalena Sampaio (Fundação Salesianos), 8,46; 3.ª Fatoumata Baldé (Sporting de Braga), 8,48.



Triplo salto 1.ª Lucinda Gomes (Estreito), 12,83 metros; 2.ª Margarida Santos (Juventude Vidigalense), 12,71; 3.ª Margarida Figueiredo (GRECAS), 12,09.



800 metros 1.ª Mariana Moreira (Várzea), 2.06,42 minutos; 2.ª Maria Avelino (Jardim da Serra), 2.06,59; 3.ª Sofia Duarte (Juventude Vidigalense), 2.10,81.



200 metros 1.ª Catarina Lourenço (Fundação Salesianos), 24.52 segundos; 2.ª Nádia Cruz (Benfica), 24,71; 3.ª Lurdes Oliveira (Sporting), 24,86.



3.000 metros 1.ª Mariana Machado (Sporting de Braga), 9.11,31 minutos; 2.ª Laura Taborda (Sporting de Braga), 9.25,38; 3.ª Mariana Regalo (Maia AC), 9.43,49.



Salto com vara 1.ª Cátia Pereira (Atlético Clube da Póvoa de Varzim), 3,76 metros; 2.ª Joana Barreto (Sporting), 3,76; 3.ª Filipa Dinis (Sporting), 3,52.



Pentatlo 1.ª Natacha Candé (Juventude Ilha Verde) 4.372 pontos, 2.ª Mariana Bento (Jardim da Serra), 4.248; 3.ª Jéssica Barreira (Sporting), 4.094.



4x400 metros 1.º Sporting, 3.47,11 minutos; 2.ª Benfica, 3.47,93; 3.ª Marítimo, 4.00,22. 1.º Sisínio Ambriz (Benfica), 7,89; 2.º Abdel Larrinaga (Sporting), 7,90; 3.º Rafael Santos (Jardim da Serra), 7,94.

Depois das sete vitórias de sábado, dia inaugural da 39.ª edição, no qual sobressaiu Sofia Lavreshina, ao bater o recorde dos Campeonatos de Portugal nos 400 metros (52,33 segundos), o emblema leonino conquistou hoje mais cinco títulos.O Benfica conquistou hoje três dos seus quatro títulos e concluiu o fim de semana como o segundo clube mais laureado, acima dos três do Jardim da Serra e dos dois do Estreito e do ‘anfitrião’ Sporting de Braga, pelo qual Mariana Machado se sagrou campeã dos 3.000 metros pela quinta vez, a quarta consecutiva.Já o GRECAS, o CIAIA, a Juventude Vidigalense, a Fundação Salesianos, o Atlético Clube da Póvoa de Varzim, a Várzea e a Juventude Ilha Verde conquistaram um título cada, num fim de semana sem alguns dos nomes mais cotados do atletismo luso, como Pedro Pichardo, Isaac Nader, Pedro Buaró, José Carlos Pinto, Arialis Martínez, Lorène Bazolo, Patrícia Silva e Salomé Afonso.Natacha Candé, dos açorianos da Juventude Ilha Verde, foi a última atleta a sagrar-se campeã, ao vencer o pentatlo com 4.397 pontos, recorde dos Campeonatos de Portugal e novo recorde nacional sub-23, a superar a sua própria marca de 4.197 pontos, fixada há pouco mais de um mês, no mesmo local.A primeira campeã do dia foi, porém, a sportinguista Melissa Sereno, ao vencer de forma destacada os 60 metros barreiros, ao cabo de 8,25 segundos, num desempenho que precedeu outros quatro títulos ‘verde e brancos’.Ainda pelos ‘leões’, Rinelmo Sami venceu o triplo salto, com a marca de 15,21 metros, David Garcia ganhou os 800 metros, com 1.48,88 minutos, Rúben Amaral os 3.000 metros, com menos de um segundo de vantagem para o campeão dos 1.500 metros, Diogo Ávila, dos açorianos do CIAIA, e a estafeta feminina venceu pela quarta vez seguida nos 4x400 metros, fixando novo recorde nacional sub-23 (3.47,11).Já Mariana Moreira, atleta de 2008 ao serviço dos felgueirenses da Várzea, fixou um novo recorde nacional sub-20 e um novo recorde sub-23 dos Campeonatos de Portugal nos 800 metros, ao vencer a prova em 2.06,42 minutos.O clube ‘encarnado’ venceu, por seu turno, nos 60 metros barreiras, por Sisínio Ambriz, com um tempo de 7,89 segundos, na estafeta masculina dos 4x400 metros, com uma marca de 3.17,81 minutos, e no heptatlo, com Bernardo Cunha a ser o mais regular no conjunto das sete provas, com 5.319 pontos.Mariana Machado superou a colega de equipa Laura Taborda por mais de 14 segundos para dar um dos títulos ao Sporting de Braga, enquanto Paulo Pereira conquistou o outro, nos 200 metros, com a marca de 21,67 segundos, após a desclassificação de Pedro Afonso (Benfica), que fizera o melhor tempo.Já Eduardo Carrolo, no salto em altura, e Lucinda Gomes, no triplo salto, conquistaram os títulos dos madeirenses do Estreito, enquanto Tomás Rodrigues arrecadou a vitória dos leirienses da Juventude Vidigalense, no lançamento do peso, Catarina Lourenço, da Fundação Salesianos, venceu os 200 metros e Cátia Pereira, do Atlético da Póvoa de Varzim, triunfou no salto com vara.Em simultâneo com os Campeonatos de Portugal, decorreram os Campeonatos Nacionais de clubes sub-23, com o Sporting a sagrar-se campeão feminino e o Benfica masculino.60 metros barreiras