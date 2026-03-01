Atletismo
Takele revalida título na maratona de Tóquio, Kosgei vence no setor feminino
O atleta etíope Tadese Takele venceu pelo segundo ano consecutivo a maratona de Tóquio, enquanto a queniana Brigid Kosgei impôs-se no setor feminino, no qual a portuguesa Solange Jesus desistiu após a passagem dos 30 quilómetros.
Takele, de 23 anos, completou a prova em 2:03.37 horas, tempo idêntico ao que lhe proporcionou a vitória em 2025 (2:03:23), após um intenso sprint final com os quenianos Geoffrey Toroitich, segundo classificado, com a mesma marca, e Alexander Mutiso, terceiro, a um segundo de distância.
O triunfo de Kosgei, de 32 anos, foi mais categórico, ao terminar a corrida realizada nas ruas da capital japonesa com o tempo de 2:14.29 horas e larga vantagem sobre as etíopes Bertukan Welde (2:16.36) e Hawi Feysa (2:17.39), segunda e terceira colocadas, respetivamente, enquanto Solange Jesus desistiu entre os 30 e 35 quilómetros da prova.
O triunfo de Kosgei, de 32 anos, foi mais categórico, ao terminar a corrida realizada nas ruas da capital japonesa com o tempo de 2:14.29 horas e larga vantagem sobre as etíopes Bertukan Welde (2:16.36) e Hawi Feysa (2:17.39), segunda e terceira colocadas, respetivamente, enquanto Solange Jesus desistiu entre os 30 e 35 quilómetros da prova.