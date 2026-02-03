Celtics contratam Nikola Vukcevic e lugar no `cinco` de Neemias fica em perigo

De acordo com a ESPN, numa notícia já replicada pelo sítio oficial da NBA, a troca implica também que cada uma das equipas receba da outra uma futura escolha da segunda ronda do ‘draft’.



Na época 2025/26, Vukcevic tem, em 48 jogos pelos Bulls, sempre como titular, médias de 16,9 pontos - com 50,5% nos ‘tiros’ de campo, incluindo 37,6% nos ‘triplos’, e 83,8% nos lances livres -, 9,0 ressaltos e 3,8 assistências, em 30,8 minutos.



Por seu lado, Neemias, quase sempre titular nos 46 jogos que disputou pelos Celtics, tem médias de 10,1 pontos - com 63,5% nos lançamentos de campo e 65,7% nos lances livres -, 8,1 ressaltos e 1,5 assistências, em 25,1 minutos.



Vukcevic é um veterano de 35 anos, que foi escolhido no ‘draft’ de 2011 e vai na 15.ª época na NBA, enquanto Neemias, que tem apenas 26 anos, vai na quinta temporada na competição, e primeira como habitual titular, estatuto que poderá agora perder.



Para ficar com mais um poste, depois de no último defeso terem perdido Kristaps Porzingis, Al Horford e Luke Kornet, os Celtics abdicaram de um habitual suplente, o extremo Anfernee Simons, que, em 2025/26, tinha 14,2 pontos de média, em 24,5 minutos.



A disputar a quinta época na NBA, Neemias Queta totaliza 156 jogos na época regular, 136 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 46 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings (15 em 2021/22, como ‘rookie’, e cinco em 2022/23).



O poste internacional português, de 26 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.



