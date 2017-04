Cleveland e San Antonio repetem vitórias na NBA

Mário Aleixo - RTP 18 Abr, 2017, 10:57 | Basquetebol

Os campeões Cleveland Cavaliers e os San Antonio Spurs somaram o segundo triunfo na primeira fase dos "play-offs" da NBA, ao vencerem os Indiana Pacers e os Memphis Grizzlies, respetivamente.



A jogar em casa, os "Cavs" ficaram a dois triunfos das meias-finais da Conferência Este, ao baterem os Indiana Pacers, por 117-111, com o base Kyrie Irving a marcar 37 pontos e o extremo/poste Kevin Love a acrescentar 27.



LeBron James, grande figura dos Cavaliers, marcou 25 pontos e tornou-se no terceiro jogador com mais roubos de bola em jogos dos "play-offs" (359) e no oitavo com mais ressaltos (1.766).



Em San Antonio, os Spurs também somaram o segundo triunfo, ao vencerem os Grizzlies, por 96-82, com Kawhi Leonard a ser grande figura dos texanos, com 37 pontos e 11 ressaltos.



Esta foi a 10ª vitória consecutiva dos Spurs sobre o conjunto de Memphis em jogos dos "play-offs".