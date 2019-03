Clippers e Celtics estão nos "play-offs" da NBA

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Mar, 2019, 12:07 / atualizado em 27 Mar, 2019, 12:07 | Basquetebol

Frente aos Timberwolves, a formação californiana fixou a sua melhor sequência da temporada, com seis vitórias consecutivas, graças aos 25 pontos do extremo italiano Danilo Gallinari, e quebrou uma ausência de dois anos na fase decisiva da competição.



Com um registo de 45 triunfos e 30 derrotas, os Clippers, que nunca conquistaram o título da NBA, foram a quinta equipa da Conferência Oeste a confirmar a presença nos "play-offs", depois dos bicampeões Golden State Warriors, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers e Houston Rockets.



Registo idêntico obteve a formação de Boston, a mais laureada na história da NBA, com 17 troféus, ao interromper uma série de quatro desaires seguidos, para alcançar a 44.ª vitória na temporada regular diante dos Cavaliers, justamente o adversário que bateu os Celtics nas duas últimas finais da Conferência Este.



Jayson Tatum e Marcus Smart, com 21 pontos cada um, foram os melhores marcadores da equipa do estado de Massachusetts, que ocupa o quinto lugar, atrás dos também já apurados Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers e Indiana Pacers.