Entrevista à RTP. Neemias, a prova que Vale

Reportagem no Telejornal de 21 de março de 2026

A RTP esteve nos Estados Unidos da América para entrevistar o basquetebolista de 26 anos que representa os Boston Celtics.O jogador confessou que tem como maior sonho na carreira representar Portugal nos Jogos Olímpicos e diz que o objetivo é vencer a NBA este ano.Numa viagem pelas raízes do atleta, a RTP foi até ao Vale da Amoreira conhecer mais sobre o percurso desde do Barreirense até à maior liga de Basquetebol do mundo.