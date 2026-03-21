Basquetebol
Entrevista à RTP. Neemias, a prova que Vale
Neemias Queta cresceu no Vale da Amoreira, na margem sul do Tejo. Tornou-se no primeiro português a jogar na NBA - único, até agora - e já conquistou um título.
A RTP esteve nos Estados Unidos da América para entrevistar o basquetebolista de 26 anos que representa os Boston Celtics. Reportagem no Telejornal de 21 de março de 2026
O jogador confessou que tem como maior sonho na carreira representar Portugal nos Jogos Olímpicos e diz que o objetivo é vencer a NBA este ano.
Numa viagem pelas raízes do atleta, a RTP foi até ao Vale da Amoreira conhecer mais sobre o percurso desde do Barreirense até à maior liga de Basquetebol do mundo.
O jogador confessou que tem como maior sonho na carreira representar Portugal nos Jogos Olímpicos e diz que o objetivo é vencer a NBA este ano.
Numa viagem pelas raízes do atleta, a RTP foi até ao Vale da Amoreira conhecer mais sobre o percurso desde do Barreirense até à maior liga de Basquetebol do mundo.
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