Francisco Amarante garante equipa "completamente preparada"

"A equipa está completamente preparada. Tivemos uma preparação com jogos bons, conseguimos demonstrar o nosso nível e nós próprios sentimos que estamos bem. Acho que estamos preparados para o que vem aí", afirmou o internacional luso, que conta 45 jogos na principal seleção portuguesa.

Depois do primeiro treino da formação das `quinas` na Xiomani Arena, em Riga, o basquetebolista que vai regressar em 2025/26 ao campeonato português - para representar o Sporting, depois de ter saído do FC Porto após a época 2022/23 -- reconhece que há ansiedade de começar a jogar, e a ganhar.

"Estamos com muita vontade e as expectativas são altas para entrar em campo da melhor forma possível", avançou, a dois dias do embate com a República Checa, a contar para a primeira jornada do Grupo A, sediado na capital da Letónia.

A equipa checa está estudada: "Sabemos que são uma equipa que gosta de jogar intenso, que gosta de jogar agressivo, vimos os jogos deles. Sabemos que vai ser um jogo competitivo e penso que temos de estar ao nosso melhor".

"Temos de jogar como já demonstrámos, jogar ao nosso nível, correr, ser intensos e ter a máxima confiança, porque estamos no maior palco da Europa e temos de ter confiança em nós próprios para jogar", reforçou o ex-jogador do Oviedo CB.

Natural da Gafanha da Nazaré, Aveiro, onde nasceu em 24 de março de 2000, Francisco Amarante deixou claro que não é problema o facto de nenhum dos 12 jogadores lusos presentes no Eurobasket2025 ter experiência em fases finais.

"Apesar de nunca termos estado num Europeu, temos a experiência de jogar em fases de qualificação, o que vamos aproveitar. Apesar de nunca ninguém `cá` ter estado, acho que vamos ser capazes de demonstrar o nosso valor", assegurou à Lusa.

O objetivo é claro, e passa pela qualificação para a fase a eliminar, pelo que é preciso ficar num dos quatro primeiros lugares do Grupo A, que, além de portugueses e checos, conta ainda com Sérvia, Turquia, Letónia e Estónia.

Face à qualidade dos adversários -- sérvios, turcos e letões estão no top-10 dos favoritos à conquista da prova -, o primeiro embate pode ser determinante.

"É dos jogos mais importantes. Temos equipas muito fortes no nosso grupo e acho que esta equipa é muito forte também", reconheceu o base luso, frisando, no entanto, que Portugal tem capacidade para vencer e mostrar que quer "estar na próxima fase".

O encontro com a República Checa, a contar para a primeira jornada do Grupo A do Eurobasket2025, realiza-se na quarta-feira, a partir das 14:45 locais (12:45 em Lisboa).

Depois, os comandados de Mário Gomes defrontam a Sérvia (sexta-feira), a Turquia (sábado), a coanfitriã Letónia (01 de setembro) e a Estónia (03 de setembro), precisando de ficar num dos quatro primeiros lugares para seguir para os `oitavos`.

A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia), entre 27 de agosto e 14 de setembro.