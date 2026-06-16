Mário Gomes explica ausência de Queta da seleção nacional





(Com Lusa)





“O Neemias sempre quis e continua a querer vir à seleção”, garantiu o selecionador luso, em declarações publicadas no sítio da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) na Internet, um dia depois de terem sido divulgados os convocados para os encontros com Montenegro e Grécia, das duas últimas jornadas da primeira ronda de qualificação para o Mundial de 2027.O jogador dos Boston Celtics tinha integrado em 27 de maio uma lista de 20 pré-convocados, mas não foi inserido nas escolhas finais de Mário Gomes para os jogos marcados para o início de julho (02, com Montenegro, em Matosinhos, e 05, na Grécia).“O Neemias estava na pré-convocatória e não está na convocatória porque está em processo negocial do seu contrato com os Boston Celtics. Esse processo de negociação não vai acabar agora na janela do início de julho, e não queremos correr riscos de prejudicar esse processo negocial, se ele tiver algum azar. Reunimos com os agentes do Neemias, acordámos e percebemos a situação, que é completamente admissível”, garantiu.Além de Neemias, que desta vez não tinha qualquer impedimento por parte dos Celtics, também saíram António Lucas (Ovarense), Diogo Araújo (Oliveirense), Diogo Seixas (Ourense) e Rúben Prey (St. Johns University), tal como Diogo Gameiro (Benfica), este por problemas físicos.“O Diogo [Gameiro] não está em condições físicas e clínicas para dar o contributo normal à seleção. Eu, o Diogo e o nosso responsável clínico chegámos à conclusão que era o melhor a fazer, acima de tudo para o jogador e para a saúde do jogador”, assumiu.Portugal recebe Montenegro em 02 de julho, pelas 19:00, em Matosinhos, e visita três dias depois a Grécia, em Atenas, num jogo com início às 17:30 (em Lisboa), sendo que, antes, tem um encontro particular com a Suíça, em 26 de junho, às 17:00.Com quatro jornadas disputadas, Portugal, a um triunfo de se qualificar para a segunda fase, é segundo do Grupo B, com seis pontos, contra sete da líder Grécia, também seis de Montenegro, terceiro, e cinco da Roménia, quarta e última colocada.Os três primeiros classificados seguem para a segunda fase de qualificação, com os pontos entretanto somados.