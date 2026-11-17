Depois do triunfo na Dinamarca (79-62) e do desaire na Hungria (56-65), em dois jogos em que liderava a meio, a formação das `quinas`, que procura a segunda presença consecutiva no Europeu, após a estreia em 2025, já perdia ao intervalo por 37-27.

Cumpridas as três rondas de novembro, e antes das três marcadas para fevereiro de 2027, Portugal é terceiro do Grupo N, com quatro pontos, atrás da Hungria, líder, com seis, e da Alemanha, segunda, com cinco. A Dinamarca é última, com três.

Os dois primeiros classificados do agrupamento qualificam-se para a fase final da 41.ª edição do Eurobasket feminino, que se realiza de 16 a 27 de junho de 2027, na Bélgica, Finlândia, Lituânia e Suécia.



