Portugal perde com Espanha B no segundo jogo de preparação para o Eurobasket

Dois dias depois de bater a formação principal espanhola, campeã europeia em título, por 76-74, o `cinco` de Mário Gomes perdeu com a equipa secundária, num jogo em que chegou a liderar por 15 (23-38) e ao intervalo vencia por 14 (32-46).

A seleção lusa, que viu sair por lesão Neemias Queta, a 2.12 minutos do fim, e Anthony da Silva, volta a jogar no domingo, com a Argentina, em Madrid e, de regresso a Portugal, defronta Islândia (15) e Suécia (16), em Braga, e o Sporting (21), em Sines.

Em 24 de agosto, Portugal parte para Riga, onde irá disputar o Grupo A, defrontando República Checa (27), Sérvia (29), Turquia (30), Letónia (01 de setembro) e Estónia (03). Para chegar aos `oitavos`, terá de ficar num dos quatro primeiros lugares.

A seleção lusa conta três participações na fase final, tendo sido 15.ª, entre 18 equipas, em 1951, em França, edição que jogou por convite, nona, entre 16, em 2007, em Espanha, e 21.ª, entre 24, com o pleno de cinco derrotas, em 2011, na Lituânia.

A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.